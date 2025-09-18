Capturan a salvadoreño por crimen de niño en Quetzaltenango; PNC detalla indicios

En la aldea Llanos de la Cruz, Quetzaltenango, fue detenido el salvadoreño Daniel “N”, de 24 años, durante un allanamiento realizado en coordinación con la Fiscalía, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC añadió que la aprehensión, el miércoles 17 de septiembre, fue en seguimiento al crimen contra un niño de 12 años, ocurrido la tarde del sábado 13 de septiembre.

El menor trabajaba como dependiente en una tienda, afirmó la PNC.

“El hecho causó consternación en el municipio, ya que el menor salió a despachar productos a un cliente”, añadió el informe policial.

Dentro de la vivienda allanada, la PNC decomisó marihuana, un celular, prendas de vestir y residuos de papel higiénico con manchas de posible sangre. Todo será analizado, según las autoridades.

La PNC recordó que Daniel “N” fue detenido el 19 de noviembre del 2023 en la calzada José Milla, zona 6, donde conducía un automóvil y portaba una pistola ilegal.

En esa ocasión, los agentes también le decomisaron varias bolsas con marihuana.

