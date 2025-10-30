Justicia
Capturan a “Simpatía” cuando asaltaba con tijera a pasajera de taxi; PNC lo vincula con 35 delitos
Un hombre señalado por 35 delitos y con 28 ingresos a prisión fue capturado en la avenida Petapa.
William “N”, alias “Simpatía”, capturado por varios delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 30 de octubre que William “N”, de 43 años, alias “Simpatía”, fue recapturado.
Añadió que la detención se efectuó en la 5a. calle y avenida Petapa, zona 12.
El detenido, quien no tiene la pierna izquierda, es señalado como presunto responsable de haber asaltado a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo.
“Al momento de la captura se le incautó una tijera, con la cual amenazó a la víctima para despojarla de sus pertenencias cuando ambos viajaban como pasajeros en dicho taxi”, afirmó la PNC.
A pesar de su condición física, William “N” tiene un amplio historial criminal, con 28 ingresos a cárceles del país del 1999 al 2012, por 35 delitos, según datos de la PNC.
“Se presume que esté relacionado con estructuras criminales que operan en el barrio El Gallito, zona 3, por lo que la investigación continúa y nuevamente ha sido puesto a disposición de un juzgado”, destacó la Policía.
Delitos que señala la PNC:
- Posesión de marihuana, octubre del 1999
- Robo, enero del 2000
- Robo, abril del 2000
- Tenencia de estupefacientes, abril del 2000
- Agresión, julio del 2000
- Portación ilegal de arma blanca, junio del 2000
- Ebriedad y escándalo, julio del 2000
- Posesión para el consumo, julio del 2000
- Portación ilegal de arma blanca, julio del 2000
- Riña en la vía pública, noviembre del 2000
- Agresión, diciembre del 2000
- Robo, diciembre del 2000
- Riña, enero del 2001
- Robo, febrero del 2001
- Riña, marzo del 2001
- Robo, abril del 2001
- Robo, mayo del 2001
- Agresión, octubre del 2001
- Riña tumultuaria, febrero del 2002
- Riña, marzo del 2002
- Agresión, julio del 2002
- Tenencia de drogas, junio del 2002
- Portación ilegal de arma blanca, junio del 2002
- Portación ilegal de arma blanca, junio del 2002
- Robo, julio del 2003
- Portación de droga, julio del 2003
- Agresión, noviembre del 2003
- Posesión para el consumo, noviembre del 2003
- Posesión para el consumo, agosto del 2004
- Tenencia de drogas, junio del 2006
- Portación ilegal de arma de fuego, noviembre del 2007
- Robo agravado, diciembre del 2007
- Robo de vehículos, diciembre del 2007
- Lesiones culposas, enero del 2012
