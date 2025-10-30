Capturan a “Simpatía” cuando asaltaba con tijera a pasajera de taxi; PNC lo vincula con 35 delitos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 30 de octubre que William “N”, de 43 años, alias “Simpatía”, fue recapturado.



Añadió que la detención se efectuó en la 5a. calle y avenida Petapa, zona 12.



El detenido, quien no tiene la pierna izquierda, es señalado como presunto responsable de haber asaltado a una joven de 21 años dentro de un taxi colectivo.



“Al momento de la captura se le incautó una tijera, con la cual amenazó a la víctima para despojarla de sus pertenencias cuando ambos viajaban como pasajeros en dicho taxi”, afirmó la PNC.





A pesar de su condición física, William “N” tiene un amplio historial criminal, con 28 ingresos a cárceles del país del 1999 al 2012, por 35 delitos, según datos de la PNC.



“Se presume que esté relacionado con estructuras criminales que operan en el barrio El Gallito, zona 3, por lo que la investigación continúa y nuevamente ha sido puesto a disposición de un juzgado”, destacó la Policía.

Delitos que señala la PNC:

Posesión de marihuana, octubre del 1999

Robo, enero del 2000

Robo, abril del 2000

Tenencia de estupefacientes, abril del 2000

Agresión, julio del 2000

Portación ilegal de arma blanca, junio del 2000

Ebriedad y escándalo, julio del 2000

Posesión para el consumo, julio del 2000

Portación ilegal de arma blanca, julio del 2000

Riña en la vía pública, noviembre del 2000

Agresión, diciembre del 2000

Robo, diciembre del 2000

Riña, enero del 2001

Robo, febrero del 2001

Riña, marzo del 2001

Robo, abril del 2001

Robo, mayo del 2001

Agresión, octubre del 2001

Riña tumultuaria, febrero del 2002

Riña, marzo del 2002

Agresión, julio del 2002

Tenencia de drogas, junio del 2002

Portación ilegal de arma blanca, junio del 2002

Portación ilegal de arma blanca, junio del 2002

Robo, julio del 2003

Portación de droga, julio del 2003

Agresión, noviembre del 2003

Posesión para el consumo, noviembre del 2003

Posesión para el consumo, agosto del 2004

Tenencia de drogas, junio del 2006

Portación ilegal de arma de fuego, noviembre del 2007

Robo agravado, diciembre del 2007

Robo de vehículos, diciembre del 2007

Lesiones culposas, enero del 2012

