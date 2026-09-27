Capturan a sospechoso de abusar sexualmente de una mujer durante corte de energía eléctrica

Justicia

Capturan a sospechoso de abusar sexualmente de una mujer durante corte de energía eléctrica

En Concepción Huista, Huehuetenango, fue detenido un hombre señalado de abusar sexualmente de una mujer.

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JUNIOR N DETENIDO EN HUEHUE POR SUPUESTA VIOLACIÓN

Junior “N” es capturado en Huehuetenango, señalado de abusar sexualmente de una mujer. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo 27 de septiembre la captura de un hombre señalado de violación en Huehuetenango.

Según la institución, Junior “N”, de 20 años, fue detenido en el cantón Méndez, Concepción Huista, luego de ser entregado por vecinos organizados de la localidad.

Los pobladores lo señalan de haber violentado sexualmente a una mujer de 22 años.

De acuerdo con la PNC, el hecho habría ocurrido cuando el señalado aprovechó la oscuridad provocada por un corte de energía eléctrica en el sector.

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Otra captura

En otro caso, la PNC informó que César “N”, de 39 años, fue detenido en el parque central de Sansare, El Progreso.

Para leer más: La alerta que permitió capturar a un sujeto que estaba en la habitación de un hotel con una menor de 14 años

El hombre fue señalado por un ciudadano de haberlo despojado de un teléfono celular y Q180 en efectivo bajo amenazas de muerte.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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