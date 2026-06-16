Capturan a supuestos responsables de la muerte de un hombre hallado quemado dentro de una vivienda

La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de los presuntos responsables de la muerte de un hombre.

Añadió que, en la colonia Venecia I, zona 4 de Villa Nueva, agentes de la Comisaría 15 detuvieron a Aman “N”, de 65 años, con dos antecedentes por homicidio y faltas contra las personas, que datan de 1987 y 2007.

También fue detenida Karla “N”, de 35 años, con un antecedente por extorsión en el 2009, y Cristian “N”, de 25 años.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados la noche del lunes 15 de junio son presuntos responsables de la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue abandonado y quemado.

Los restos fueron hallados en una vivienda, envueltos en un colchón, según la PNC.

Al momento de la aprehensión, los detenidos se encontraban bajo efectos de licor y con manchas de sangre en el cuerpo y la vestimenta, afirmó la PNC.

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