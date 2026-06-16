Capturan a supuestos responsables de la muerte de un hombre hallado quemado dentro de una vivienda

Justicia

Capturan a supuestos responsables de la muerte de un hombre hallado quemado dentro de una vivienda

Agentes de la PNC capturaron en Villa Nueva a tres presuntos responsables de la muerte de un hombre.

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CAPTURADOS POR MUERTE DE HOMBRE EN VILLA NUEVA

Agentes custodian a tres capturados por la muerte de un hombre en Villa Nueva. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de los presuntos responsables de la muerte de un hombre.

Añadió que, en la colonia Venecia I, zona 4 de Villa Nueva, agentes de la Comisaría 15 detuvieron a Aman “N”, de 65 años, con dos antecedentes por homicidio y faltas contra las personas, que datan de 1987 y 2007.

También fue detenida Karla “N”, de 35 años, con un antecedente por extorsión en el 2009, y Cristian “N”, de 25 años.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados la noche del lunes 15 de junio son presuntos responsables de la muerte de una persona, cuyo cuerpo fue abandonado y quemado.

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Los restos fueron hallados en una vivienda, envueltos en un colchón, según la PNC.

Al momento de la aprehensión, los detenidos se encontraban bajo efectos de licor y con manchas de sangre en el cuerpo y la vestimenta, afirmó la PNC.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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