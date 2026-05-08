Capturan a un hombre que ocultaba más de US$50 mil en una bomba para fumigar en Petén

Justicia

Capturan a un hombre que ocultaba más de US$50 mil en una bomba para fumigar en Petén

La PNC le decomisó fusiles y municiones a un hombre que ocultaba dólares en una bomba para fumigar.

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TIMOTEO N. LLEVABA DÓLARES EN CANTINFLORA

Timoteo “N” es capturado por trasladar más de Q50 mil dólares en una bomba de fumigar en Petén. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 8 de mayo que agentes capturaron a un hombre que ocultaba más de US$50 mil (Q381 mil) dentro de una bomba para fumigar.

Añadió que, en el kilómetro 496 de la ruta CA-13, en La Libertad, Petén, policías detuvieron a Timoteo “N”, de 45 años.

Según la PNC, el ahora capturado trasladaba en el picop P-895KFX una bomba para fumigar en la que ocultaba US$52 mil 470.

También le decomisaron dos fusiles, una pistola, seis tolvas y 93 municiones.

EN ESTE MOMENTO

AME9733. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 05/05/2026.- Fotografía cedida por el Gobierno de Guatemala del 28 de abril de 2026 que muestra al nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala, Gabriel Garciía Luna, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, eligió este martes a García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. EFE/ Gobierno de Guatemala /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Agentes también incautaron en el vehículo dos radiotransmisores y dos celulares.

Otra captura

En otro caso, la PNC reportó la captura de Edyn “N”, de 23 años, alias “Yiyo”. El sospechoso fue capturado por policías de la Comisaría 35 durante un patrullaje de seguridad en la aldea Los Chatos, La Gomera, Escuintla.

Para leer más: Droga por mensajería: Agentes antinarcóticos decomisan marihuana oculta en furgón de encomiendas

Al momento de efectuarle un registro, agentes le decomisaron una escopeta hechiza y tres municiones, según la PNC.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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