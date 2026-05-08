Capturan a un hombre que ocultaba más de US$50 mil en una bomba para fumigar en Petén

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este viernes 8 de mayo que agentes capturaron a un hombre que ocultaba más de US$50 mil (Q381 mil) dentro de una bomba para fumigar.

Añadió que, en el kilómetro 496 de la ruta CA-13, en La Libertad, Petén, policías detuvieron a Timoteo “N”, de 45 años.

Según la PNC, el ahora capturado trasladaba en el picop P-895KFX una bomba para fumigar en la que ocultaba US$52 mil 470.

También le decomisaron dos fusiles, una pistola, seis tolvas y 93 municiones.

Agentes también incautaron en el vehículo dos radiotransmisores y dos celulares.

Otra captura

En otro caso, la PNC reportó la captura de Edyn “N”, de 23 años, alias “Yiyo”. El sospechoso fue capturado por policías de la Comisaría 35 durante un patrullaje de seguridad en la aldea Los Chatos, La Gomera, Escuintla.

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Al momento de efectuarle un registro, agentes le decomisaron una escopeta hechiza y tres municiones, según la PNC.

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