Capturan en Huehuetenango a hombre señalado de atentado y de portación ostentosa de arma de fuego

La PNC informó que en Huehuetenango fue capturado un hombre señalado de dos delitos.

Mynor "N" es capturado en Huehuetenango por supuestamente cometer delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Comisaría 43 reportaron este martes 26 de agosto la captura de Mynor “N” en la zona 4 de Huehuetenango.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido se conducía en la camioneta P-062HTL y, al momento de solicitarle que descendiera del vehículo para realizarle un registro, intentó huir hacia la orilla de un barranco.

Luego, afirmó la PNC, el sospechoso desenfundó su arma y amenazó la integridad física de los agentes, por lo que fue reducido al orden.

Agregó el informe policial que a Mynor “N” le incautaron una pistola con cinco cargadores y 77 municiones, la cual portaba con su respectiva licencia.

Otras capturas

En otro caso, la PNC indicó que agentes de la Comisaría 12, en la zona 18, reportaron la captura de José “N”, de 39 años, a quien se le incautó una pistola 9 mm que portaba de manera ilegal.

Además, en seguimiento a una denuncia por disparos en la aldea El Conacaste, municipio de Chiquimula, policías de la Comisaría 23 detuvieron a Víctor “N”, de 52 años, quien portaba ilegalmente un arma hechiza con un casquillo percutado en su interior.

