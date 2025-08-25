Capturan en Petén a beliceño Joseph Ryan Budna condenado por secuestro y fugado en dos ocasiones

Las fuerzas de seguridad de Guatemala recapturaron a un ciudadano beliceño condenado por secuestro y prófugo de la Justicia desde el 2019, quien ya se había fugado en una ocasión anterior. Por su parte, las autoridades de Belice investigan si fue detenido en su jurisdicción.

La Policía Nacional Civil confirmó la captura de Joseph Ryan Budna, realizada el 23 de agosto en Melchor de Mencos, Petén, 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala y fronterizo con Belice.

De acuerdo con las autoridades, Budna se fugó en el 2019 de una prisión en Guatemala, donde cumplía una condena de 50 años por secuestro y asesinato, tras una sentencia dictada en el 2012.

Este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice informó que la policía local indaga si la detención se efectuó en su territorio. Hasta el momento, no existen evidencias al respecto.

“El Ministerio puede confirmar que no existen pruebas que respalden la afirmación de que las autoridades guatemaltecas ingresaron a Belice para detener a Budna”, indicó la Cancillería beliceña en un comunicado. Asimismo, se comprometió a brindarle apoyo consular para garantizar que reciba atención médica y se respeten sus derechos humanos.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala subrayó que el asunto está en manos del Ministerio de Gobernación, sin ofrecer mayores detalles.

Según las autoridades guatemaltecas, Budna, de 45 años, es señalado desde el 2019 por el delito de evasión, según una orden emitida por un juzgado guatemalteco. Su recaptura tuvo lugar en Melchor de Mencos, Petén.

Budna ya se había fugado en el 2014, año en que fue detenido nuevamente para continuar con el cumplimiento de su condena.