Capturan en Zacapa a hombre con doble nacionalidad buscado en España por homicidio

Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal y de la Interpol Guatemala capturaron este jueves 21 de mayo a un ciudadano venezolano-español con fines de extradición a España por homicidio, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, se trata de Isaac “N”, de 23 años, fisioterapeuta, capturado en la aldea Shinshin, Gualán, Zacapa.

Isaac, de nacionalidad venezolana y española, tenía pendiente una orden de aprehensión emitida el 19 de mayo del 2026.

Las autoridades españolas lo señalan del delito de homicidio, previsto en el artículo 138 del Código Penal español, añadió la PNC.

El aprehendido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso, indicó el informe policial.

De acuerdo con la PNC, en el 2026 han sido capturados 26 extraditables, de los cuales 16 son requeridos por narcotráfico y 10 por otros delitos.

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