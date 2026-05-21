Capturan en Zacapa a hombre con doble nacionalidad buscado en España por homicidio

Justicia

Capturan en Zacapa a hombre con doble nacionalidad buscado en España por homicidio

La PNC capturó en Zacapa a un hombre solicitado por la justicia de España por un supuesto caso de homicidio.

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CAE ESPAÑOL-VENZOLANO. EXTRADITABLE

Isaac “N” es requerido por España por el supuesto delito de homicidio. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal y de la Interpol Guatemala capturaron este jueves 21 de mayo a un ciudadano venezolano-español con fines de extradición a España por homicidio, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Según la PNC, se trata de Isaac “N”, de 23 años, fisioterapeuta, capturado en la aldea Shinshin, Gualán, Zacapa.

Isaac, de nacionalidad venezolana y española, tenía pendiente una orden de aprehensión emitida el 19 de mayo del 2026.

Las autoridades españolas lo señalan del delito de homicidio, previsto en el artículo 138 del Código Penal español, añadió la PNC.

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El aprehendido fue puesto a disposición de las instancias correspondientes para continuar con el proceso, indicó el informe policial.

De acuerdo con la PNC, en el 2026 han sido capturados 26 extraditables, de los cuales 16 son requeridos por narcotráfico y 10 por otros delitos.

Para leer más: Capturan a venezolano con orden de extradición a EE. UU. por supuesto abuso contra menor

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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