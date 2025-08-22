Capturan en Zacapa a hombre con fines de extradición a EE. UU. por tres supuestos delitos

Justicia

Capturan en Zacapa a hombre con fines de extradición a EE. UU. por tres supuestos delitos

En San Jorge, Zacapa, fue capturado un hombre señalado de asesinato, tentativa de asesinato y agresión con arma de fuego.

|

Jorge "N" es requerido por Estados Unidos señalado de supuestos delitos. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en San Jorge, Zacapa, investigadores reportaron la captura de Jorge “N”, de 62 años.


El detenido el jueves 21 de agosto tiene una orden de detención con fines de extradición, sindicado de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y agresión con arma de fuego, afirmó la PNC.

“Los tres cargos fueron autorizados el 8 de agosto del presente año por la Corte de Justicia de Los Ángeles, California, Estados Unidos”, según el informe policial.

La PNC añadió que siguió el proceso legal hasta que un juzgado de Guatemala autorizó la captura, por lo que, oportunamente, el sospechoso será entregado a las autoridades de EE. UU. para enfrentar un proceso por las acusaciones que se le atribuyen.

Otras capturas

En otros casos, la PNC añadió que, en las oficinas de Migración, investigadores capturaron a Edgar “N”, de 52 años, quien llegó en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.

El detenido tenía una orden de aprehensión por el delito de casos especiales de estafa, de septiembre del 2024, emitida por un juzgado de Guatemala.

Además, en la zona 9, agentes capturaron a Luis “N”, de 67, señalado de estafa propia, según un juzgado de Jutiapa.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Asesinatos en Guatemala Estados Unidos Extraditables a Estados Unidos Zacapa 
