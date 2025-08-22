Capturan en Zacapa a hombre con fines de extradición a EE. UU. por tres supuestos delitos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en San Jorge, Zacapa, investigadores reportaron la captura de Jorge “N”, de 62 años.



El detenido el jueves 21 de agosto tiene una orden de detención con fines de extradición, sindicado de los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y agresión con arma de fuego, afirmó la PNC.



“Los tres cargos fueron autorizados el 8 de agosto del presente año por la Corte de Justicia de Los Ángeles, California, Estados Unidos”, según el informe policial.



La PNC añadió que siguió el proceso legal hasta que un juzgado de Guatemala autorizó la captura, por lo que, oportunamente, el sospechoso será entregado a las autoridades de EE. UU. para enfrentar un proceso por las acusaciones que se le atribuyen.

Otras capturas



En otros casos, la PNC añadió que, en las oficinas de Migración, investigadores capturaron a Edgar “N”, de 52 años, quien llegó en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos.



El detenido tenía una orden de aprehensión por el delito de casos especiales de estafa, de septiembre del 2024, emitida por un juzgado de Guatemala.



Además, en la zona 9, agentes capturaron a Luis “N”, de 67, señalado de estafa propia, según un juzgado de Jutiapa.

