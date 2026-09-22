Caso Agua Mágica: Roxana Baldetti suma una nueva medida de arresto domiciliario

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Caso Agua Mágica: Roxana Baldetti suma una nueva medida de arresto domiciliario

Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo autoriza otro beneficio para Roxana Baldetti en el caso Agua Mágica.

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Exvicepresidenta Roxana Baldetti. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti suma una nueva medida de arresto domiciliario, concedida por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo en el caso Agua Mágica.

En el 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo C le impuso a la exfuncionaria una pena de 15 años y seis meses de prisión por el delito de fraude, relacionado con la adquisición de una supuesta fórmula para sanear el lago de Amatitlán.

La sentencia aún no es definitiva debido a recursos legales pendientes de resolver. En ese contexto, la defensa argumentó que Baldetti, del Partido Patriota, ha pasado un tiempo excesivo en prisión preventiva, por lo que procuró una medida alterna, que fue avalada por la Sala Segunda.

En octubre del 2024, dicha sala, aunque integrada por diferentes magistrados, dictó una medida similar en el caso La Línea, que se derivó de una investigación por presunto contrabando y defraudación aduanera. En este caso, la sentencia condenatoria de 16 años de prisión tampoco ha quedado firme.

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En el tercero de los casos que Baldetti encara ante la justicia, Cooptación del Estado, mantiene la medida de prisión preventiva, pero se le concedió permiso para recibir tratamiento médico fuera de la cárcel varios días a la semana.

Mientras las sentencias no estén firmes, la exfuncionaria no podrá quedar completamente en libertad, aunque sí podría salir de prisión y permanecer bajo arresto domiciliario.

Para leer más: Rompecabezas de Corrupción: los casos políticos que se desarmaron

Además de las causas penales en Guatemala, Estados Unidos requirió la extradición de la exvicepresidenta por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas. Esa solicitud solo puede avanzar cuando no tenga procesos penales pendientes en Guatemala.

El 18 de septiembre del 2026, el Ministerio Público (MP) presentó 290 medios de prueba con los que busca que 11 bienes vinculados con la exvicepresidenta Baldetti, entre inmuebles, vehículos y cuentas bancarias, pasen a favor del Estado.

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