Caso Asalto al Ministerio de Salud: exdiputado recibe falta de mérito y exalcalde será investigado

Jueza resuelve situación legal de dos señalados en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

JIMMY REN Y SAÚL BELTETÓN. ASALTO A SALUD

El exdiputado Jimmy Ronald Ren Ixcamparij y el exalcalde de Guastatoya, Saúl Beltetón, durante la audiencia por el caso Asalto al Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: José Sánchez)

El exdiputado por Quiché, Jimmy Ronald Ren Ixcamparij, y el exalcalde de Guastatoya, Saúl Beltetón, acudieron este lunes 24 de noviembre a la audiencia de primera declaración, ante la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad señaló que ambos habrían influido en su cargo para la contratación de personal en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

En el caso de Beltetón, se le atribuye la supuesta contratación de 15 personas, y en el de Ren Ixcamparij, de una persona.

La jueza resolvió ligar a proceso penal al exalcalde Saúl Beltetón, por el posible delito de tráfico de influencias.

En tanto, el exdiputado Ren Ixcamparij fue beneficiado con el cierre del proceso penal en su contra, al dictarse falta de mérito.

Beltetón fue favorecido con arresto domiciliario, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse cada 15 días al Juzgado de Paz de El Progreso para firmar el libro de actas.

También se le prohibió comunicarse con otras personas sindicadas en el proceso y deberá pagar una caución económica de Q10 mil.

La jueza otorgó al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para ampliar la investigación. La audiencia de etapa intermedia está programada para el 6 de abril del 2026.

