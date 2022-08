Caso Diario Militar: defensa de Toribio Acevedo se opone a participación de psicólogo y estas son las razones

Los abogados defensores de Toribio Acevedo, señalado en el caso Diario Militar, este lunes 22 de agosto plantearon un recurso de actividad procesal defectuosa por la inclusión del psicólogo Jorge de La Peña Martí, porque él ha participado en peritajes de otros procesados en el mismo caso y ha emitido opinión.

“Todo está dicho por mis abogados; sin embargo, quiero ratificar que, en ningún momento me voy a oponer que me hagan esos peritajes, pero quiero que lo hagan con personal que vayan a actuar objetivamente, nadie va a permitir que alguien que ya externó opinión como el señor De La Peña me haga examen, porque estoy seguro de que se va a parcializar”, criticó Acevedo.