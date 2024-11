Caso Floridalma Roque: Enfermero Luis Castro critica a defensa de Kevin Malouf y señala que “hay más involucrados” en muerte de paciente

Luis Castro, uno de los señalados en el caso de la muerte de Floridalma Roque, indicó que no se trató de una negligencia sino de algo planificado y criticó a la defensa de Kevin Malouf.

Este 18 de noviembre se celebraría una audiencia de anticipo de prueba por el caso Kevin Malouf y Floridalma Roque, en la que participaría el enfermero Luis Castro, uno de los señalados en el caso.

La audiencia fue suspendida y se reprogramó para el martes 19 a las 14 horas. El miércoles 20, el juez Pedro Laynez decidirá si el médico Kevin Malouf, la asistente de enfermería Susana Rojas y la anestesióloga Lydia Silva deberán enfrentar juicio por distintos delitos pendientes de resolver.

Los tres aceptaron los señalamientos del Ministerio Público por los delitos de obstaculización a la acción penal y se sometieron a un procedimiento abreviado.

Otro de los señalados en el caso es el enfermero Luis Castro, quien era señalado de obstaculización a la acción penal y encubrimiento propio.

Castro se refirió este lunes a las declaraciones que recientemente brindó el abogado defensor de Kevin Malouf frente al juez que conoce el caso.

Según Castro, el abogado defensor de Malouf no tiene conocimientos médicos como para cuestionarlo a él sobre temas de salud, como ocurrió en una reciente audiencia.

“No puede un abogado cuestionarme sobre salud. Que diga que el páncreas no es importante, para una paciente diabética es muy importante y se necesita insulina, cosa que nunca se quiso comprar”, aseveró.

“Me gustaría que se informara un poco de medicina, porque viene y me acusa. Creo que Cantinflas tendría más objetivismo. Hubo múltiples omisiones. Por la edad, procedimientos previos, antecedentes médicos, negligencias en la cirugía, no se administró insulina y un sin fín de cosas”, resaltó Castro para apoyar su argumento durante las audiencias.

El enfermero aseguró que el incidente no se dio por negligencia médica sino por “intención de hacer daño”.

Castro también dijo que hay más pruebas en el caso y que otras personas “ayudaron a Malouf” a mutilar el cuerpo de la paciente.

“Él mutiló a una señora, con una sierra, en su casa y con otras personas que no han sido procesadas. No fue una situación eventual, fue algo que se tenía previsto, algo planificado y que se ejecutó”, aseguró Castro.

El enfermero aseveró que trabajadores y amigos de Malouf estarían involucrados y que el Ministerio Público tiene conocimiento de esos señalamientos.

Detalles del caso