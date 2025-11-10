Caso Génesis Ixcajoc: hermanos Chamalé son sentenciados a 82 años de prisión por muerte de niña

Los hermanos Jairo, Luis y Geovani Chamalé fueron sentenciados este lunes 10 de noviembre a 82 años de prisión inconmutables por el crimen de Génesis Ixcajoc, de 7 años, ocurrido en enero del 2023.

Fueron condenados a 50 años de cárcel por femicidio y 32 años por violación con agravación de la pena.

Los sentenciados ingresaron a la sala de audiencias, donde comparecieron por videoconferencia.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio.

Génesis Ixcajoc fue vista por última vez el 1 de enero del 2023, cuando asistió a una fiesta de cumpleaños a la que había sido invitada. Sin embargo, su hermano, que también llegó a esa celebración, indicó que ella no estaba en el lugar.

Familiares de la víctima emprendieron su búsqueda y la hallaron enterrada en el patio de una vivienda cercana a la suya.

Según la investigación, los victimarios colocaron una capa de cemento para ocultar el crimen.

