Caso Génesis Ixcajoc: hermanos Chamalé son sentenciados a 82 años de prisión por muerte de niña

jUSTICIA

Caso Génesis Ixcajoc: hermanos Chamalé son sentenciados a 82 años de prisión por muerte de niña

Los hermanos Chamalé fueron hallados culpables de femicidio y violación con agravación de la pena.
 

y

|

time-clock

SENTENCIAN A HERMANOS CHAMALÉ. 1

Los hermanos Chamalé fueron hallados culpables de la muerte de Génesis Ixcajoc. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Los hermanos Jairo, Luis y Geovani Chamalé fueron sentenciados este lunes 10 de noviembre a 82 años de prisión inconmutables por el crimen de Génesis Ixcajoc, de 7 años, ocurrido en enero del 2023.

Fueron condenados a 50 años de cárcel por femicidio y 32 años por violación con agravación de la pena.

Los sentenciados ingresaron a la sala de audiencias, donde comparecieron por videoconferencia.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio.

EN ESTE MOMENTO

Jonathan Menkos, ministro de finanzas, en la presentacin del presupuesto 2026 explica la forma en que se divide en los ministerios. Fotografa Prensa Libre: Erick Avila. 01092025

Ejecutivo afina detalles para la presentación de nueva Ley de Compras y Contrataciones

Right
El presidente Bernardo Arévalo, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera y su gabinete, durante el mensaje en el que defendió el proyecto de presupuesto 2026 y pidió al Congreso su pronta aprobación. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Quiénes integran los tres grupos que influyen en el presidente Bernardo Arévalo

Right

Génesis Ixcajoc fue vista por última vez el 1 de enero del 2023, cuando asistió a una fiesta de cumpleaños a la que había sido invitada. Sin embargo, su hermano, que también llegó a esa celebración, indicó que ella no estaba en el lugar.

Familiares de la víctima emprendieron su búsqueda y la hallaron enterrada en el patio de una vivienda cercana a la suya.

Según la investigación, los victimarios colocaron una capa de cemento para ocultar el crimen.

Para leer más: “La secuestraron mientras jugaba”: esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el crimen de Génesis Ixcajop Cristóbal, de 7 años

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Femicidios Femicidios en Guatemala Génesis Ixcajoc 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS