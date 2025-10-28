Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

El 27 de octubre, Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle, por medio de su abogada Victoria Gobern, interpusieron una nueva recusación contra la jueza Carol Yesenia Berganza, quien conoce el proceso penal en su contra por la muerte de Melisa Palacios Chacón.

Esta acción judicial busca apartar nuevamente a la jueza del caso, argumentando falta de imparcialidad y presuntas irregularidades en la conducción del proceso. Según consta en el expediente, la apelación se basa en los mismos motivos ya planteados el 5 de septiembre, los cuales fueron declarados sin lugar en su momento.

A diferencia de las anteriores, la nueva recusación también incluye una denuncia penal presentada en el Ministerio Público (MP) por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.

El abogado Juan Carlos Aquil, representante del Instituto de la Víctima, señaló que esta nueva recusación no cambia la situación jurídica de los procesados ni detiene el avance del proceso. “Los mismos argumentos ya fueron rechazados por las salas competentes. No existe fundamento legal para apartar a la jueza”, sostuvo.

Cuatro motivos de la recusación

De acuerdo con el documento presentado por la defensa, y explicado por Aquil, los procesados argumentan cuatro razones principales para solicitar la separación de la jueza Berganza del caso:

1. Vulneración al derecho de inocencia

La abogada Victoria Gobern señala que la jueza rechazó la petición de realizar la audiencia a puerta cerrada, permitiendo el ingreso de cinco medios de comunicación.

Según la defensa, esta decisión habría afectado los derechos procesales de sus representados.

2. Negación a admitir recursos legales

La defensa de Bonilla afirma que la jueza Berganza rechazó varios recursos, entre ellos una reposición, una actividad procesal defectuosa y una recusación previa, dictando posteriormente el auto de apertura a juicio por asesinato.

No obstante, el abogado Juan Carlos Aquil, explicó que la jueza actuó conforme a la ley. “La audiencia que correspondía era la de etapa intermedia, pendiente desde 2021, y no una de aceptación de cargos, como solicitó la defensa. Por principio de imperatividad, debía continuar con el proceso ordinario”, aclaró.

3. Falta de elevación de la recusación a la sala competente

La defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín argumenta que, al presentar verbalmente la recusación durante la audiencia, la jueza debió suspender el procedimiento y trasladar la solicitud a la sala jurisdiccional competente. Sin embargo, Berganza continuó con la audiencia sin resolver dicha petición.

Ante esto, Aquil puntualizó que tanto la Primera como la Segunda Sala que conocieron las acciones posteriores resolvieron sin lugar los recursos planteados, confirmando la legalidad de las actuaciones judiciales de la jueza Carol Berganza.

4. Enemistad grave

La defensa también sostiene que la denuncia interpuesta en el MP por presunto prevaricato (actuación injusta) e incumplimiento de deberes constituye un motivo válido de recusación conforme al artículo 123, literal l) de la Ley, al generar una situación de “enemistad grave” entre los procesados y la jueza debe apartarse del caso.

Los hechos del caso Melisa Palacios

El caso se remonta al 4 de julio de 2021, cuando la joven Melisa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, desapareció tras salir de su vivienda en San Jorge, Zacapa.

Su familia activó una alerta Isabel-Claudina, y al día siguiente, 5 de julio, el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un terreno baldío, con señales de violencia.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) identificaron a Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle como principales sospechosos. Ambos fueron capturados en agosto de 2021 y posteriormente ligados a proceso penal por asesinato.

Durante la investigación, el MP presentó indicios clave, entre ellos las últimas comunicaciones entre Melisa Palacios y Fernanda Bonilla, así como un audio grabado minutos antes del crimen, considerado una de las pruebas más relevantes dentro del expediente.

Hasta el momento, está pendiente de la confirmación judicial sobre la admisibilidad o rechazo de la nueva recusación presentada por Fernanda Bonilla. En caso de ser aceptada, se fijará una fecha para la audiencia en la que los abogados de ambas partes deberán presentar sus argumentos.