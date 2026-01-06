Caso Melisa Palacios: las pruebas que el MP presentará en el juicio contra Fernanda Bonilla

En la audiencia de ofrecimiento de pruebas, realizada el 05 de enero de 2025, el Ministerio Público (MP) detalló los 209 medios de prueba que presentará en el juicio contra María Fernanda Bonilla, por el asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón. La joven universitaria desapareció el 4 de julio de 2021 en San Jorge, Zacapa y el siguiente día fue localizada sin vida en Río Hondo, en el mismo departamento.

De acuerdo con el fiscal Billy Oxóm, estos medios fueron seleccionados tras un análisis exhaustivo, técnico y objetivo de la investigación, con el fin de presentar únicamente pruebas pertinentes, útiles y relevantes para el debate oral.

Ocho peritos forenses y médicos

Entre los medios ofrecidos figuran ocho peritos, entre ellos especialistas en medicina forense, quienes declararán sobre las causas de muerte de Melisa Palacios. Según el MP, el peritaje practicado al cadáver determinó como causa directa de muerte una hemorragia subaracnoidea, derivada de un traumatismo craneoencefálico.

También se contará con peritos toxicológicos, quienes confirmarán la presencia de acetaminofén en el organismo de la víctima, sustancia mencionada en mensajes enviados por Melisa antes de su fallecimiento. A esto se suman peritos químico-biólogos que analizaron las prendas de vestir y otros indicios recolectados.

Asimismo, declararán peritos del Inacif que recibieron y procesaron el cuerpo, así como médicos cirujanos que practicaron pruebas de sangre a Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín.

26 testigos: familiares, amigas y agentes policiales

El MP ofreció 26 testigos, entre ellos familiares de la víctima. La madre de Melisa Palacios relatará las circunstancias de la desaparición de su hija, el hallazgo del cuerpo y aspectos relacionados con su vestimenta.

También declararán amigas y conocidos que aportarán información sobre la relación entre Melisa Palacios y Fernanda Bonilla, así como personas que mantuvieron comunicación con ambas el día de la desaparición.

El listado incluye agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del MP que participaron en el procesamiento de la escena del crimen, el levantamiento del cuerpo y otras diligencias iniciales. Además, se presentarán testigos que habrían recibido videollamadas de Bonilla, con el fin de corroborar que ambas jóvenes estaban juntas el día de los hechos.

Entre los medios de prueba figuran informes y documentos redactados por agentes de investigación criminal y técnicos especializados que elaboraron informes sobre perfilación de víctimas, análisis de cámaras de videovigilancia, redes sociales, posicionamiento GPS y registros de llamadas telefónicas.

Uno de los informes centrales es el análisis telefónico, compuesto por 15 folios y un CD con archivos multimedia, imágenes y conversaciones de WhatsApp, relacionados con la extracción de información del teléfono celular entregado voluntariamente por Fernanda Bonilla, según el MP.

175 pruebas documentales y materiales

El MP ofreció 126 medios de prueba documentales, entre ellos actas de procesamiento de la escena, informes del Inacif y un registro de 65 fotografías que documentan el levantamiento del cuerpo y la individualización de indicios.

También se incluyen informes sobre indicios embalados, el destino de cada evidencia, hallazgos en prendas de vestir, la entrega voluntaria del celular de Bonilla y la extracción de imágenes de cámaras ubicadas en la vía pública.

En cuanto a evidencia física, el MP propuso 18 medios de prueba materiales, como la ropa que vestía Melisa Palacios, una piedra con manchas de sangre, teléfonos celulares, tarjetas SIM y memorias SD, los cuales deberán ser exhibidos durante el debate oral.

Además, se incorporarán 31 medios de prueba visuales, como discos con fotografías y otros archivos digitales, que serán reproducidos ante el tribunal con la intervención de peritos.

Defensa rechaza medios de prueba

Saúl Zenteno Téllez, defensor de Fernanda Bonilla, manifestó su oposición a varios de los medios propuestos por el MP, al considerar que algunos resultan abundantes, innecesarios, impertinentes o ilegales.

El abogado defensor también citó el artículo 183, que establece la inadmisibilidad de pruebas obtenidas por medios prohibidos, especialmente aquellas relacionadas con comunicaciones y archivos privados, al considerar que podrían vulnerar derechos constitucionales de Fernanda Bonilla.

Jueza admite todos los medios de prueba del MP

La jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “C”, admitió los 209 medios de prueba que serán utilizados durante el juicio contra María Fernanda Bonilla Archila y José Luis Marroquín Ovalle.

En desacuerdo con la resolución, el abogado Zenteno recusó a la jueza al considerar que al no admitir las objeciones planteadas a algunas de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público se vulneró el derecho de defensa de su patrocinada.

La jueza rechazó la recusación y explicó que trasladará la solicitud a la sala que corresponde para el trámite que establece la ley.