Caso Melisa Palacios: Defensa de Fernanda Bonilla pide excluir pruebas del celular

El caso se remonta al 4 de julio del 2021, cuando Melisa Alejandra Palacios Chacón, de 21 años, desapareció luego de salir de su vivienda en San Jorge, Zacapa. Un día después, su cuerpo fue localizado en un terreno baldío con señales de violencia, lo que motivó a su familia a activar la alerta Isabel-Claudina.

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalaron como principales sospechosos a Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín, quienes fueron capturados en agosto del 2021 y posteriormente ligados a proceso penal.

Tras casi cuatro años del inicio del proceso, este 5 de enero del 2026 se celebra la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la que el nuevo abogado defensor de Bonilla, Saúl Zenteno, solicitó la exclusión de los medios de prueba obtenidos del teléfono celular de su defendida, al argumentar que cuando fue entregado al MP no se le informó que era sospechosa, lo que, según la defensa, vulneró sus derechos fundamentales.

Defensa señala irregularidades en pruebas tecnológicas

Durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas, el abogado Zenteno cuestionó los medios probatorios presentados por el MP, especialmente la extracción de información de los teléfonos celulares.

El defensor argumentó que el ente investigador excedió el plazo autorizado por el juez para realizar dichas diligencias, por lo que, a su criterio, la información obtenida no debería considerarse prueba, al compararlo con los plazos legales para allanamientos. Según explicó, los tiempos autorizados datan de julio del 2021 y no fueron respetados.

Zenteno también señaló que existe una solicitud fechada el 9 de junio, relacionada con la extracción de información del teléfono de Bonilla, la cual, según indicó, fue realizada antes del fallecimiento de la víctima, lo que a su juicio genera inconsistencias procesales.

Alegan vulneración de derechos fundamentales

Respecto al teléfono celular de Fernanda Bonilla, la defensa sostuvo que cuando el dispositivo fue entregado al MP, no se le informó que figuraba como presunta implicada, lo que habría vulnerado su derecho de defensa y la presunción de inocencia.

El abogado aseguró que se violentaron derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y el debido proceso, por lo que solicitó la exclusión de estas pruebas, al considerarlas ilegales por falta de autorización y por haberse practicado fuera del plazo fijado por el juez.

Traslado del caso y envío a juicio

En junio del 2025, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó el traslado del expediente a la capital, al considerar que existían riesgos para la imparcialidad del proceso. Posteriormente, el 2 de septiembre del 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Carol Yesenia Berganza, resolvió enviar a juicio a ambos sindicados, luego de escuchar los argumentos de la fiscalía, el querellante adhesivo y la defensa.

Entre los principales indicios presentados por el MP figuran las últimas comunicaciones entre Palacios y Bonilla, así como un audio grabado minutos antes del crimen, considerado una pieza clave dentro del expediente y que su actual abogado está solicitando que sean descartados como pruebas.

Audiencia de ofrecimiento de pruebas continúa en proceso

Al cierre de esta nota, la audiencia entró en receso para que los sindicados pudieran almorzar y estaba previsto que se retomara a las 14.30 horas.

La jueza Carol Berganza deberá resolver si acepta la solicitud planteada por el abogado defensor de Fernanda Bonilla.