Caso Melisa Palacios: suspenden audiencia de recusación por incomparecencia de abogados de Bonilla y Marroquín  

Justicia

Caso Melisa Palacios: suspenden audiencia de recusación por incomparecencia de abogados de Bonilla y Marroquín  

En el caso Melisa Palacios reprograman audiencia de recusación contra la jueza Carol Berganza.

la Redacción

|

time-clock

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín asistieron a audiencia de recusación, pero sus abogados no se presentaron. (Foto Prensa Libre)

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín acudieron este lunes 10 de noviembre a la Torre de Tribunales para la audiencia de recusación con la que buscan apartar a la jueza Carol Berganza del proceso penal en su contra.


Ambos están señalados del asesinato de Melisa Palacios, ocurrido en el 2021, en Zacapa.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida debido a la incomparecencia de sus abogados, quienes, según se informó, tenían programadas otras audiencias.

La audiencia fue reprogramada para el jueves 13 de noviembre, a las 9 horas, y se desarrollará ante magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo.

EN ESTE MOMENTO

Jonathan Menkos, ministro de finanzas, en la presentacin del presupuesto 2026 explica la forma en que se divide en los ministerios. Fotografa Prensa Libre: Erick Avila. 01092025

Ejecutivo afina detalles para la presentación de nueva Ley de Compras y Contrataciones

Right
El presidente Bernardo Arévalo, acompañado por la vicepresidenta Karin Herrera y su gabinete, durante el mensaje en el que defendió el proyecto de presupuesto 2026 y pidió al Congreso su pronta aprobación. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Quiénes integran los tres grupos que influyen en el presidente Bernardo Arévalo

Right

Esta recusación se suma a otras planteadas anteriormente por la defensa, con los mismos argumentos.

Según un análisis del Instituto de la Víctima, el objetivo de los abogados sería apartar a la jueza Berganza para retrasar el proceso.

El pasado 28 de octubre, el equipo legal de Bonilla y Marroquín denunció ante el Ministerio Público a la juzgadora, quien tiene a su cargo el proceso penal. La acusación es por la supuesta comisión de los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes.

La investigación del Ministerio Público reveló que un día antes del crimen, el 3 de julio del 2021, María Fernanda Bonilla sostuvo una conversación vía WhatsApp con su guardaespaldas, José Luis Marroquín, en la que habrían acordado llevar a Melisa Palacios a un sitio apartado para quitarle la vida.

Para leer más: Melisa Palacios: 7 pruebas que presentó el MP para solicitar el cambio de homicidio en estado de emoción violenta a asesinato

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Asesinato de Melisa Palacios Caso Melisa Palacios Fernanda Bonilla María Fernanda Bonilla Melisa Palacios 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS