Caso Paraninfo: aplazan el inicio del juicio contra Sergio Morataya y Heizel Morales

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Caso Paraninfo: aplazan el inicio del juicio contra Sergio Morataya y Heizel Morales

Amparo pendiente de resolución aplaza comienzo del juicio contra Sergio Morataya y Heizel Morales en el caso Paraninfo

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Sergio Morataya y Heizel Morales caso Paraninfo

Heizel Morales y Sergio Morataya están señalados en el caso Paraninfo. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas).

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal informó este miércoles 2 de septiembre que aplazó el inicio del debate contra Sergio Morataya y Heizel Morales en el Caso Paraninfo.

La resolución obedece a que hay un amparo pendiente de resolución, de acuerdo con lo indicado por la jueza.

Aunque el amparo se resuelva en los próximos días, debido a la carga laboral, la nueva fecha para el debate quedaría para el 2027.

El 12 de agosto recién pasado, el Juzgado Quinto del Ramo Penal envió a juicio a Morataya y Morales, capturados en diciembre del 2023 en el Paraninfo Universitario, en cumplimiento de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal.

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Ambos señalados fueron aprehendidos el 15 de diciembre del referido año durante un allanamiento en el Paraninfo Universitario.

Tres días después, el 18 del mismo mes, los dos fueron beneficiados con falta de mérito. Sin embargo, el Ministerio Público apeló esa resolución.

Para leer más: MP y PNC allanan el Paraninfo Universitario por denuncia que interpuso la Usac y capturan a dos estudiantes

De acuerdo con la investigación del MP, ambos estudiantes fueron capturados “en flagrancia” tras un allanamiento en el Paraninfo Universitario.

Según el ente investigador, el cateo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Usurpación, en coordinación con la Policía Nacional Civil y con el acompañamiento de personal de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Según las investigaciones, en el referido lugar se localizaron pertenencias personales de los señalados y otros objetos, como machetes y palos con alambre de púas, lo cual —de acuerdo con el análisis fiscal— sería evidencia de una ocupación prolongada sin autorización.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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