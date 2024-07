Este martes 9 de julio se desarrolló el juicio en contra de un grupo de personas implicadas en la firma de un contrato para lograr un usufructo para la construcción de una terminal de contenedores en Puerto Quetzal a cambio de sobornos, investigación conocida como caso TCQ.

Se trata de Gustavo Adolfo Martínez, Lázaro Noé Reyes, Julio Nolberto Esquivel, Mario Ruano y el exmagistrado Douglas René Charchal, quienes son enjuiciados por distintos delitos.

El juicio en contra de los acusados se celebró en el Tribunal de Mayor Riesgo B.

Durante el desarrollo del debate oral y público, como parte de las pruebas presentadas ante el Tribunal, el Ministerio Público (MP) presentó la reproducción de un audio con la declaración de Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien la hizo bajo la figura de colaborador eficaz dentro del proceso judicial.

Testimonio de Carlos Monzón

En la grabación se escucha a Monzón brindar detalles sobre la negociación de la entrega del Puerto Quetzal a TCQ.

“Les hice la propuesta, que les urgía. Ellos tenían ese tema de la suspensión del usufructo. Les urgía que yo les aceptara las formas de pago. Yo me fui a Cancún, les dije que si les interesaba que el presidente les levantara la suspensión del usufructo, que llegarán allá conmigo y que ahí lo negociarían. Efectivamente se fueron para Cancún. (…) Un Martes Santo 26, ahí se cerró un negocio del usufructo señor juez”, se escuchó en los parlantes de la sala de audiencias el relato de Monzón, exsecretario privado de Roxana Baldetti.

“Inicialmente me dijeron que me iban a pagar US$10 millones y el resto me lo iban a pagar a diciembre de 2015”, se escuchó a Monzón en la grabación, refiriéndose al posible pago de US$30 millones en total.

Durante su testimonio, Monzón también hizo referencia a las comunicaciones que habría tenido con el binomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

“Verónica hágame un favor, la señora vicepresidenta me acaba de autorizar de que le hablé al señor presidente para decirle que yo ya solventé la parte que me correspondía con el usufructo de Puerto Quetzal, que ya le puede dar viaje al tema del terreno”, dijo Monzón en la grabación.

Durante el desarrollo del debate oral y público se reprodujo la declaración de Juan Carlos Monzón. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Juicio continúa



La jueza presidente del Tribunal, en la audiencia anterior, dio oportunidad a los sindicados de declarar y únicamente lo hizo Gustavo Adolfo Martínez, yerno de Otto Pérez Molina, sindicado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.

El juicio continuará y se espera que se retome la diligencia de pruebas y la comparecencia de testigos ante el Tribunal.