Cómo habría operado guardia de seguridad para abusar sexualmente de mujeres y robarles sus pertenencias

En Puerto San José, Escuintla, capturaron a un guardia señalado de violación agravada.

JUAN N, PRESUNTO VIOLADOR

Juan "N", señalado de ser violador en serie, es capturado en Puerto San José, Escuintla. (Foto Prensa Libre: PNC)

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal capturaron, en un operativo, a un presunto violador en serie en Puerto San José, Escuintla, afirmó este jueves 5 de marzo la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata de Juan “N”, de 21 años, guardia de seguridad privada.

El sospechoso tiene orden de aprehensión por violación con agravación de la pena, de fecha 4 de marzo, añadió la institución.

Además, el detenido portaba una escopeta sin documentos, y fiscales embalaron una pistola calibre 9 mm y dos celulares, los cuales serán analizados para fortalecer el proceso de investigación.

Agregó la PNC que, según la investigación y denuncias, este individuo, en por lo menos seis casos, cuando se encontraba uniformado y con el arma de fuego que portaba, amenazaba a sus víctimas para abusar sexualmente de ellas y robarles sus pertenencias.

Los abusos habrían ocurrido desde noviembre del 2025 hasta febrero del 2026, según la PNC.

