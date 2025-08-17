Cómo una denuncia permitió una negociación encubierta para capturar a supuesto extorsionista

En respuesta a una denuncia ciudadana, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas realizaron un operativo antiextorsión en el cementerio del caserío Nueva Santa Rosa, municipio de Champerico, Retalhuleu.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este domingo 17 de agosto que el operativo culminó con la captura en flagrancia de Héctor “N”, de 40 años, alias “Greñas”.

Añadió que en el mismo hecho fue remitido al Juzgado de Menores un adolescente de 14 años.

Según la PNC, “estos exigían bajo amenazas de muerte la suma de Q100 mil a un ciudadano, a cambio de no atentar contra su integridad física”.

Agregó que, tras recibir la denuncia, los investigadores iniciaron una negociación encubierta, en la que se acordó un pago de Q30 mil como parte de la estrategia para capturar a alias “Greñas”.

Ambos fueron interceptados cuando se movilizaban en la motocicleta M-694FDS, momentos después de recibir un paquete que simulaba el monto pactado.

Al ser identificado, la PNC confirmó que Héctor “N” tiene además una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero u otros activos, emitida el 5 de julio por un juzgado de Guatemala.

Alias “Greñas” cuenta con antecedentes por comercio y tráfico ilícito, depósito ilegal de armas de fuego, tenencia de municiones, cohecho y atentado, cometidos entre 2014 y 2016, indicó la PNC.

El detenido fue presentado ante el juzgado correspondiente junto con el paquete que simulaba el dinero exigido y cuatro teléfonos celulares incautados, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones en curso.

