Confirman el fallecimiento de Blanca Stalling, exmagistrada de la CSJ

Este domingo 2 de noviembre se confirmó el fallecimiento de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Aída Stalling Dávila.

La información fue confirmada este domingo por el Instituto de la Defensa Pública Penal, donde Stalling fungió como directora. De forma preliminar se desconocen los motivos del fallecimiento de la exmagistrada.

Sin embargo, fuentes cercanas a la exmagistrada aseguran que habría fallecido por un cáncer, y luego de someterse a varias quimioterapias.

Stalling fue reinstalada el pasado 7 de julio de 2022 en su cargo como vocal de la CSJ.

La exmagistrada estaba vinculado a un supuesto caso de Tráfico de Influencias, en donde habría utilizado su posición para favorecer a su hijo, Otto Molina Stalling, quien estaba acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social.

Stalling habría presionado a quien fue juez del Tribunal Noveno de Sentencia en aquel momento, Carlos Ruano, para favorecer a su hijo y dejarlo en libertad.

Por este motivo, el juez Carlos Ruano denunció a la exmagistrada por interceder para retirar cargos en contra su hijo.

Posteriormente, Stalling fue detenida el pasado 8 de febrero de 2017, tras un operativo hecho por el Ministerio Pública y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).

La captura de Stalling llamó la atención debido a que utilizó una peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida ante las autoridades. Su detención se llevó a cabo en una abarrotería en la zona 9 capitalina.

Ell estuvo en prisión preventiva en la cárcel Mariscal Zavala, pero en agosto de 2018 fue beneficiada con arresto domiciliario y posteriormente respaldada por al CSJ para ser reintegrada a su cargo.

Posteriormente Carlos Ruano presentó su renuncia como titular del Tribunal Noveno de Sentencia, y afirmó que su decisión vino de una persecución política en su contra supuestamente iniciadas por Stalling.

Stalling también fue reconocida por acusar a la abogada y exfuncionaria de la extinta Cicig, Claudia González, de ordenar procedimientos en su contra en el año 2017.

Por este motivo, Gonzále fue detenida el 28 de agosto de 2023, señalada de posible abuso de autoridad.

Lea también: “Me obligan a renunciar y a salir del país”: Las palabras del juez Carlos Ruano luego de su decisión de exiliarse a Estados Unidos