Contraloría denuncia irregularidades: Fegua habría pagado Q4.7 millones a 150 personas sin contratos

Una auditoría especial de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló aparentes irregularidades en Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). Lo anterior refleja el aparente mal uso de fondos públicos que ascienden a Q4 millones 761 mil 332.75.

Los datos obtenidos durante las inspecciones de un equipo de auditores, comprendidas del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, detectaron que 150 personas no fueron contratadas, pero la dependencia pública desembolsó recursos para el pago de honorarios de junio a octubre de 2021.

Las personas que estaban descritas como personal 029 no fueron contratadas; no presentaron facturas que respaldaran los pagos; incluso los datos dan cuenta de que Fegua no contaba con la “disponibilidad financiera” para los pagos descritos. Ese renglón corresponde a personal que no guarda relación de dependencia y se utiliza para la contratación de servicios técnicos y profesionales, destinados a dar asesorías o trabajos específicos.

La denuncia fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), que deberá evaluar los documentos recabados durante la auditoría y validar si la sospecha de los auditores sobre aparentes actividades delictivas es acertada.

Los denunciados

La denuncia de la CGC fue presentada contra Augusto Romeo Ponce Barrientos, quien se desempeñó como interventor de Fegua del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

La documentación que recopilaron los auditores refleja que por su cargo, Ponce fue quien autorizó la serie de pagos que salieron desde una de las cuentas de Fegua sin ningún documento de respaldo.

También se denunció a Carlos Enrique Osorio González, quien fue jefe financiero de Fegua durante el periodo que duró la auditoría. La denuncia señala que la dependencia, pese a no tener solvencia financiera, realizó pagos en concepto de “anticipos” para los 150 trabajadores.

La CGC no hace referencia a las posibles conductas penales a las que pudieron recurrir las dos exautoridades de Fegua, por lo que adjunta nueve informes que esperan ayuden a los agentes fiscales a esclarecer los hechos.

Otras denuncias

Recientemente, la CGC presentó su informe de labores de 2024, dando a conocer que como producto de las auditorías se han presentado otras denuncias para que los agentes fiscales del MP procedan a hacer investigaciones.

Una de estas denuncias está relacionada con programas de fertilizantes dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), posibles anomalías que habrían ocurrido durante la gestión del actual gobierno.

Otras denuncias están relacionadas con eventos de compra realizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), casos de los que no se brindaron mayores detalles en el informe debido a que el expediente ya se encuentra judicializado y bajo reserva.