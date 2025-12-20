Cuáles son las sanciones y multas por conducir en estado de ebriedad, disparar al aire y cómo se preparan las autoridades

De acuerdo con Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, en los últimos seis meses han sancionado a 25 personas por conducir bajo efectos del licor.

Agregó que las sanciones impuestas a los pilotos fueron de Q5 mil y que posteriormente fueron conducidos a la Torre de Tribunales para solventar su situación legal.

“De acuerdo con los datos estadísticos, en su mayoría son automovilistas y en segundo lugar son motoristas”, comentó.

Agregó que han detectado un incremento de personas que conducen ebrias a finales de año, por el pago del aguinaldo y convivios.

“También es oportuno mencionarle que cuando son pagos salariales, como lo es el aguinaldo, el bono 14, incluso en la época de Semana Santa, es cuando se detectan más personas en estado de ebriedad”, reconoció.

Comentó que para determinar si el conductor se encuentra ebrio, se le realiza una prueba de alcoholemia, aunque actualmente el Ministerio Público efectúa pruebas de sangre.

“En el cambio que hay en las autoridades y este tema de la tecnología, es el Ministerio Público quien, en su mayoría, hace pruebas de alcoholemia, pero no por medio de aparatos para el aliento, sino específicamente pruebas de sangre”, explicó.

Se duplica la multa

Montejo explicó que, si los conductores de taxis o vehículos pesados manejan bajo efectos del licor, la sanción se duplica.

“Se impone una sanción operativa de Q10 mil. Es probable que el juez tome otras decisiones y emita una sanción mucho más fuerte que la que establece el reglamento de tránsito”, indicó.

Cárcel por disparos al aire

La Policía Nacional Civil (PNC) lleva a cabo el plan de seguridad denominado Cero Tolerancia, cuyo objetivo es aumentar los patrullajes en todo el país.

Edwin Monroy, portavoz policial, comentó que más de 42 mil agentes realizan diligencias para reducir los hechos delictivos durante las fiestas de fin de año.

Agregó que también pretenden detener a las personas que realicen disparos al aire, una conducta que, según la ley, contempla una pena de uno a tres años de cárcel.

Operativos en Sololá y Huehuetenango

Monroy explicó que los operativos por el Estado de Prevención en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, así como el aumento de patrullajes en municipios fronterizos de Huehuetenango, forman parte de otro plan de seguridad enfocado en las circunstancias de esas áreas.

En Sololá, el presidente Bernardo Arévalo decretó el estado de prevención con el propósito de garantizar la seguridad y el orden público, así como evitar ataques de grupos armados ilegales.

El mandatario dijo el pasado 17 de diciembre que la medida reafirma la presencia del Estado en esos municipios y genera condiciones para que las instituciones estatales cumplan sus funciones, tras los incidentes recientes que dejaron personas fallecidas.

En Huehuetenango, la PNC informó que aumentó la presencia policial en apoyo al Ejército de Guatemala, luego de que el cartel de Sinaloa incursionara en cinco municipios fronterizos para atacar al cartel Chiapas-Guatemala.