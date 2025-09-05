De Honduras a México en mototaxi: estructura criminal facilita tráfico ilegal de migrantes, según el MP  

La Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, dirige este viernes 5 de septiembre diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en dos inmuebles ubicados en Puerto Barrios, Izabal.

Según el Ministerio Público (MP), estas acciones se enmarcan en una investigación sobre un grupo criminal estructurado dedicado al tráfico ilícito de personas de distintas nacionalidades.

Se explicó que dicha estructura facilita el ingreso irregular de personas por puntos fronterizos con Honduras y luego las traslada de manera ilegal por el territorio nacional.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal utiliza mototaxis como medio de transporte hacia diferentes fronteras entre Guatemala y México, y, en la mayoría de los casos, con destino final en Estados Unidos.

Según el MP, el objetivo de las diligencias es recolectar indicios que permitan establecer la participación de los integrantes de esta estructura criminal, fortalecer el proceso de investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Las diligencias continúan en desarrollo, según informó el ente investigador.

