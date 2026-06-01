De proveedor del Estado a tener orden de extradición: los contratos del presunto narco “Miguelón” en la Municipalidad de Ixcán

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De proveedor del Estado a tener orden de extradición: los contratos del presunto narco “Miguelón” en la Municipalidad de Ixcán

La empresa Thali fue beneficiada con 35 adjudicaciones de baja cuantía para obras viales y trabajos de emergencia en Ixcán, Quiché.

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Jesús Antonio Villalobos Barreto fue capturado en Playa Grande, Ixcán, Quiché, por una orden de extradición solicitada por Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: PNC)

Jesús Antonio Villalobos Barreto, alias “Miguelón” o “Chuma”, fue capturado el 31 de mayo pasado en Playa Grande, Ixcán, Quiché, con fines de extradición a Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Villalobos Barreto figura como contratista del Estado por medio de la empresa constructora Thali, que obtuvo 35 adjudicaciones de la Municipalidad de Ixcán entre el 21 de julio y el 30 de diciembre del 2025.

Registros del sistema Guatecompras señalan que los contratos fueron otorgados por la comuna dirigida por el alcalde Roberto Sub, elegido por el partido TODOS, para trabajos de mantenimiento y mejoramiento de calles, carreteras rurales y drenajes en distintas comunidades del municipio.

Las adjudicaciones fueron realizadas bajo la modalidad de compra de baja cuantía y comprenden el arrendamiento de maquinaria pesada, así como la venta de tubos de concreto, hierro, cemento y otros materiales utilizados en proyectos de drenajes y mejoramiento vial.

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La maquinaria fue utilizada para trabajos en las aldeas Sonora, Los Olivos, Santa Cruz, Monterrey, Las Flores, El Prado, Las Vegas, Nueva Jerusalén, Nueva Chinatzejá, Israel y Riveras del Chixoy, así como en la comunidad 18 de Julio.

Los montos de las adjudicaciones oscilan entre Q5 mil y Q25 mil por evento. De las 35 adjudicaciones, 13 fueron justificadas por la municipalidad como trabajos de emergencia para la recuperación de calles rurales y reparación de caminos vecinales afectados durante el 2025.

Se solicitó una postura al alcalde de Ixcán, Quiché, sobre la relación que mantenía con Jesús Antonio Villalobos Barreto y las razones por las que la Municipalidad dejó de adjudicar contratos a la empresa Thali a partir de diciembre del 2025; sin embargo, al cierre de esta edición no respondió las consultas.

La captura de Villalobos Barreto

Jesús Antonio Villalobos Barreto fue detenido por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) en Playa Grande, Ixcán. Posteriormente, fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad a la Ciudad de Guatemala en una aeronave de la Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación.

Según las autoridades, el requerido por la justicia estadounidense es señalado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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