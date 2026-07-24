Decomisan más de 90 paquetes de posible cocaína que eran transportados en un picop en Zacapa

Autoridades informaron que, como resultado de las acciones desarrolladas por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), fue decomisada posible droga.

Según información preliminar, este viernes 24 de julio fueron ubicados 94 paquetes con posible droga durante un operativo de inspección vehicular.

La diligencia es desarrollada por investigadores en el kilómetro 145 de la carretera Interamericana, en el ingreso principal al departamento de Zacapa.

De manera preliminar, las autoridades contabilizan el cargamento que podrían contener cocaína.

Las diligencias continúan para establecer la cantidad exacta, el peso y otros detalles relacionados con el hallazgo.

La Policía Nacional Civil informó que el cargamento era transportado en un picop.

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Los agentes trabajan en coordinación con el Ministerio Público para continuar con la inspección del vehículo.

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