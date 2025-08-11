Decomisan más de mil paquetes de cocaína y capturan a cinco mexicanos y un salvadoreño en costas del Pacífico

Justicia

Decomisan más de mil paquetes de cocaína y capturan a cinco mexicanos y un salvadoreño en costas del Pacífico

Autoridades reportaron el decomiso de mil 500 paquetes de cocaína y la captura de cinco personas en el Pacífico guatemalteco.

|

Policías custodian cargamento de cocaína interceptado en las costas del Pacífico guatemalteco. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 11 de agosto que finalizaron las diligencias por un cargamento de droga decomisado el fin de semana en las costas del Pacífico.

Indicó que, en un trabajo interinstitucional entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, la Marina de la Defensa Nacional y fiscales del Ministerio Público, se procedió al conteo de mil 500 paquetes de cocaína.

La droga estaba distribuida en 50 tulas y era trasladada en dos embarcaciones interceptadas frente a las costas del Pacífico guatemalteco.

Luego de que la Marina de la Defensa Nacional interceptó ambas embarcaciones, investigadores efectuaron el conteo de la droga en el Comando Naval del Pacífico, puerto San José, Escuintla.

EN ESTE MOMENTO

Walter Ramiro Mazariegos Biolis incluido en la Lista Engel

Walter Mazariegos tiene mayoría en un CSU con un 65% de sus miembros pendientes de ser renovados

Sismo en Guate

Sismos de 5.9 y 3.0 grados se registran este 10 de agosto en el Pacífico y en Sacatepéquez

Según la PNC, fueron capturados cinco mexicanos y un salvadoreño vinculados con el cargamento de cocaína.

Los mexicanos detenidos son: Roderico N., de 48 años, herido por proyectil de arma de fuego; Leo N., de 42; José N., de 33; Gilberto N., de 23, y Miguel N., de 44, informó la PNC.

También fue detenido el salvadoreño Milton N., de 28 años, según el reporte policial.

A los capturados se les incautaron tres teléfonos celulares, tres aparatos GPS, dos teléfonos satelitales y un radio transmisor.

LECTURAS RELACIONADAS

ROMEO RAMOS CRUZ, EXLALCALDE DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA

Justicia de EE. UU. explica cómo exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa habría operado para movilizar cocaína

Imagen de archivo del 18 de octubre de 2024 de un dibujo de narcotraficante mexicano Ismael “el Mayo” Zambada. (Foto Prensa Libre: EFE/Archivo)

EE. UU. no pedirá la pena de muerte para el Mayo Zambada, Caro Quintero, y Carrillo Fuentes

El 8 de junio recién pasado, miembros del Ejército de Guatemala interceptaron un semisumergible a 600 millas náuticas del océano Pacífico que trasladaba 2 mil 581 kilogramos de cocaína.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Decomisan cocaína Decomisan droga Narcotráfico Océano Pacífico 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre