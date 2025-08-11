Decomisan más de mil paquetes de cocaína y capturan a cinco mexicanos y un salvadoreño en costas del Pacífico

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 11 de agosto que finalizaron las diligencias por un cargamento de droga decomisado el fin de semana en las costas del Pacífico.

Indicó que, en un trabajo interinstitucional entre la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, la Marina de la Defensa Nacional y fiscales del Ministerio Público, se procedió al conteo de mil 500 paquetes de cocaína.

La droga estaba distribuida en 50 tulas y era trasladada en dos embarcaciones interceptadas frente a las costas del Pacífico guatemalteco.

Luego de que la Marina de la Defensa Nacional interceptó ambas embarcaciones, investigadores efectuaron el conteo de la droga en el Comando Naval del Pacífico, puerto San José, Escuintla.

Según la PNC, fueron capturados cinco mexicanos y un salvadoreño vinculados con el cargamento de cocaína.

Los mexicanos detenidos son: Roderico N., de 48 años, herido por proyectil de arma de fuego; Leo N., de 42; José N., de 33; Gilberto N., de 23, y Miguel N., de 44, informó la PNC.

También fue detenido el salvadoreño Milton N., de 28 años, según el reporte policial.

A los capturados se les incautaron tres teléfonos celulares, tres aparatos GPS, dos teléfonos satelitales y un radio transmisor.

El 8 de junio recién pasado, miembros del Ejército de Guatemala interceptaron un semisumergible a 600 millas náuticas del océano Pacífico que trasladaba 2 mil 581 kilogramos de cocaína.

