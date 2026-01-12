Decomisos de armas: persiste trasiego por encomiendas desde Sudamérica

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre el aumento en la incautación de armas de fuego y en las capturas de mujeres por su presunta vinculación con pandillas y cobros de extorsión.

Hasta el 30 de diciembre, la PNC reportó el decomiso de 3,835 armas de fuego, 294 más que en el 2024.

“Se reporta la desarticulación de 139 estructuras criminales y el decomiso de 3,835 armas de fuego, de las cuales 2,815 son pistolas, 294 escopetas, 339 revólveres, 303 fusiles y carabinas, 64 armas hechizas y 20 subametralladoras”, indicó la institución.

David Custodio Boteo, director general de la PNC, explicó que el aumento en las incautaciones se debe a un mayor número de operativos y allanamientos contra estructuras criminales dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y las pandillas.

“Son 294 armas más en comparación con el 2024, y ello ha contribuido a que se resuelvan casos importantes”, comentó.

Custodio Boteo señaló que los análisis practicados a esas armas demostraron que fueron utilizadas en varios ataques armados.

“A veces, con un arma de fuego que se incauta, se logran resolver dos o más casos, derivado de la investigación", añadió.

Armas incautadas son de otros países

Agregó que la mayoría de pistolas y fusiles decomisados han ingresado a Guatemala por partes, ocultos en encomiendas.

“Las armas vienen por partes en paquetes y es bastante difícil detectar ese tipo de contrabando”, añadió el director.

Explicó que han detectado que las armas son enviadas desde Sudamérica y otras ingresan por la frontera con El Salvador y Honduras.

“Por las políticas gubernamentales salvadoreñas, muchas de esas armas han sido trasladadas a países donde hay pandillas, como Honduras y nuestro país”, comentó.

Reconoció que hay coordinación con autoridades de esos países en el traslado de información, para llevar a cabo operativos contra estructuras transnacionales.

Combate a las pandillas

Según el análisis policial, el 85% de las extorsiones se originan desde los centros carcelarios del país, principalmente durante operativos contra pandillas.

El director general de la PNC, David Custodio Boteo, explicó que, en las requisas realizadas en penales, se han localizado armas de fuego con reporte de robo y procedentes del extranjero, las cuales ingresan al país mediante encomiendas.

Agregó que integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 efectúan al menos 100 llamadas diarias a distintas víctimas para exigir el pago de extorsión.

El rastreo de llamadas y transferencias permitió la captura de 1,833 personas durante el 2025, entre presuntos sicarios, extorsionistas y cabecillas de pandillas.

“Son 1,833 personas capturadas por el delito de extorsión, de las cuales 1,078 son mujeres y 755 hombres”, detalló Custodio Boteo.

Explicó que las mujeres que prestan sus cuentas bancarias a las pandillas reciben una comisión del 20% de cada extorsión depositada.

“Las mujeres son capturadas por recibir una pequeña comisión del 20% que les pagan por efectuar los retiros bancarios, y otras por pertenecer a organizaciones terroristas como la pandilla Barrio 18 o la Mara Salvatrucha”, afirmó.