Demuelen apartamentos construidos por pandilleros en cárcel Pavoncito, afirma el SP

El Sistema Penitenciario (SP) informó que este lunes 17 de noviembre las autoridades procedieron a demoler tres apartamentos en la cárcel Pavoncito, en Fraijanes.

Según se indicó, las edificaciones fueron construidas por integrantes de la Mara Salvatrucha, internos en esa prisión.

Se trata de apartamentos de tres pisos donde, según las autoridades, los pandilleros gozaban de varias comodidades.

No es la primera vez que destruyen construcciones similares en ese penal, ya que en abril recién pasado se informó sobre la eliminación de estructuras de lujo dentro del centro carcelario.

En esa ocasión, el SP explicó que el hallazgo se dio en noviembre del 2024, hecho que derivó en denuncias penales contra las autoridades de dicho centro, por el posible delito de incumplimiento de deberes, al permitir el ingreso de materiales y edificaciones no autorizadas.

Durante una requisa realizada el 19 del referido mes por el Ministerio Público, para aislar a dos privados de libertad señalados de realizar llamadas extorsivas desde el centro carcelario Pavoncito, se evidenció que cabecillas de la Mara Salvatrucha se encontraban en un sector de apartamentos.

En esa oportunidad, un investigador relató a Prensa Libre que uno de los reclusos afirmó que la construcción fue efectuada por los propios privados de libertad.

