Denuncian captura de periodista de investigación; PNC asegura que detención no está relacionada con trabajo periodístico

El colectivo No Nos Callarán informó que aproximadamente a las 19 horas del 1 de septiembre dos patrullas y dos motocicletas de la Policía Nacional Civil (PNC) interceptaron a los periodistas de investigación Marvin Del Cid y Sonny Figueroa. Este último fue detenido frente a un supermercado en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

Durante el operativo, los agentes solicitaron la entrega de los teléfonos celulares y la computadora de Figueroa, presuntamente para buscar sustancias ilícitas.

La organización señala que la Policía habría decomisado “sin explicar los motivos” el dispositivo de Figueroa. Además, sus bicicletas fueron confiscadas.

En redes sociales, Del Cid explicó que durante el día documentaron vehículos de diputados y supuestos negocios fraudulentos de los funcionarios.

Añadió que salió corriendo, pero una patrulla se le puso enfrente, mientras agentes a bordo de una motocicleta supuestamente lo habrían amenazado con dispararle.

También aseguró que durante el trayecto a la Torre de Tribunales Figueroa fue golpeado por los agentes de la PNC.

Durante la madrugada, Del Cid planteó una exhibición personal en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para verificar la situación de su colega, así como para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo evalúe.

Mientras tanto, la PNC afirmó que lo ocurrido fue parte de operativos de prevención en las inmediaciones del Parque Jocotenango.

Además, argumentó que la intervención se produjo a partir del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, falta de identificación e insultos a la autoridad.

Para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos, se le solicitó a la Inspectoría General de la PNC revisar de manera meticulosa el procedimiento.

La Policía Nacional Civil informa pic.twitter.com/EH3B6bK71D — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 2, 2026

“En ningún caso la actividad periodística de la persona detenida ha sido la razón del actuar de los agentes”, indicó la institución en un comunicado.

También hizo un llamado a la población para colaborar con el personal policial durante las verificaciones de rutina y la solicitud de documentos.

No Nos Callarán recordó que Figueroa también fue retenido por la PNC en el 2020, un caso que derivó en la condena de dos policías por abuso de autoridad en octubre del 2022.

El colectivo exige el esclarecimiento inmediato de los hechos por parte del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, así como la devolución del equipo y la aplicación de la justicia.

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