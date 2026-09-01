APG afirma que Guatecompras es clave para la fiscalización y alerta por restricciones en el portal

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) manifestó este martes 1 de septiembre “su preocupación ante las recientes restricciones impuestas en los portales digitales del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), en particular sobre plataformas clave para la fiscalización ciudadana como Guatecompras”.

Esto lo indicó luego de que Guatecompras dejara de mostrar la base de datos de contribuyentes y restringiera la consulta de los proveedores del Estado, con el propósito de hacer más eficiente el uso del portal y ante las quejas de algunas personas por la publicidad de sus datos, pese a que no tenían relación con las compras públicas, según explicó en agosto recién pasado Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado.

En ese sentido, la APG añadió que “el acceso a la información sobre el uso y destino de los fondos del Estado no es una concesión, ni un privilegio, sino un derecho garantizado por el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala (Ley de Emisión del Pensamiento) y la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008)”.

Según la APG, toda medida administrativa que restrinja o limite la búsqueda y verificación de datos referentes a contrataciones, proveedores e inversión estatal constituye una censura indirecta a la labor periodística y a la auditoría social indispensable en una democracia.

La APG solicitó el restablecimiento de los portales de búsqueda, pues afirmó que la transparencia activa exige que las bases de datos de contrataciones públicas se mantengan abiertas, sin trabas ni bloqueos que dificulten el trabajo de la prensa de investigación.

“Implementación de soluciones técnicas efectivas sin cerrojo informativo: Si el argumento oficial radica en la protección de servidores y la prevención del uso indebido de datos por entes privados, se pueden adoptar medidas modernas y proporcionadas”, añadió.

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Entre las medidas, la APG sugiere el despliegue de bases de datos abiertas y descargas masivas, lo que permitirá a investigadores, analistas y periodistas consultar la información en formatos estándar sin colapsar las plataformas interactivas.

Además, propone la separación técnica de datos, como anonimizar datos estrictamente personales y sensibles de personas individuales, sin ocultar el Número de Identificación Tributaria, montos adjudicados, representantes legales ni historiales de licitación de los proveedores del Estado.

También sugirió implementar mecanismos de validación, como captchas, para frenar la extracción automatizada sin lesionar la navegación de los usuarios.

La APG hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas para armonizar y cumplir los protocolos, con el fin de evitar un retroceso en los estándares de transparencia alcanzados por el país.

Ante lo señalado por la APG, se solicitó la postura del Ministerio de Finanzas Públicas, y el Departamento de Comunicación Social de la cartera respondió que “toda la información referente a las compras públicas que realizan todas las instituciones del Estado está publicada con todos sus detalles en Guatecompras (evento de compra, quiénes cotizan, así como los productos, entre otros)”.

La fuente ofreció solicitar una postura a la Dirección General de Adquisiciones del Estado, a la que calificó como ente rector en la materia. y se está a la espera de respuesta.

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