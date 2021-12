Departamento de Estado de EE. UU. incluye a juez Carlos Ruano en premiación por labor contra la corrupción

“Trabajando juntos, evitaremos que los actores corruptos operen con impunidad. @StateDept reafirma nuestro compromiso con todos aquellos que trabajan para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en todo el mundo. Felicitaciones a nuestros campeones anticorrupción 2021”, destacó Blinken.

“¡Felicitaciones a Carlos Giovanni Ruano Pineda de Guatemala, uno de los Campeones Anticorrupción 2021 de @StateDept!”, resaltó en Twitter la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley.

Destaca que Ruano Pineda se ha desempeñado en el sector de la justicia guatemalteca durante más de 13 años y ha sido un firme defensor de la independencia judicial y las normas democráticas.

Añade que los programas de capacitación, los informes publicados, la promoción en las redes sociales y la conferencia internacional anual de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) son vitales para abordar la corrupción en el sector de la justicia en Guatemala y la región.

El juez recibió el premio este miércoles 8 de diciembre en una ceremonia virtual. Recibió el reconocimiento en nombre de la AGJI, entidad que él preside y de la cual son parte los jueces Erika Aifán, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez.

Carlos Ruano fue el juez que denunció la corrupción de Blanca Stalling, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia que es señalada de supuestamente haber presionado a un juez para que resolviera en favor de su hijo.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 8, 2021