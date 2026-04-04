Desaparición de conductor de aplicación se mantiene luego del hallazgo de su vehículo en Barberena

La desaparición de un conductor de una plataforma de aplicación continúa sin resolverse, pese a que su vehículo fue localizado abandonado en Barberena, Santa Rosa, durante la mañana del Jueves Santo.

El automóvil fue encontrado en un callejón del cantón Utzumazate, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre su presencia en el lugar.

Según testimonios, el carro fue abandonado en el sector la noche del Miércoles Santo pasado por dos hombres que descendieron del mismo y se retiraron.

No contestó llamadas

Horas después, familiares identificaron el automotor como el que conducía Alex Romeo García, de 53 años, quien desapareció el Martes Santo luego de salir de la colonia Santa Amelia, zona 16 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con su hermano, Noé García, el hombre se desempeña como sastre y también trabaja como conductor de una aplicación de transporte.

Desde el día de su desaparición no ha respondido llamadas, lo que ha incrementado la preocupación de sus allegados. Asimismo, los familiares detallaron que García era miembro de la congregación de los Testigos de Jehová.

El Ministerio Público confirma que, durante la inspección del vehículo, no se localizaron indicios ilícitos, mientras continúan las diligencias para establecer el paradero del conductor.