Desarrollan audiencia de ofrecimiento de pruebas por extinción de vehículo vinculado con hermano de Pedro Duque

En el Juzgado de Extinción de Dominio se llevó a cabo un ofrecimiento de pruebas relacionado con el proceso de extinción iniciado por el Ministerio Público contra una camioneta vinculada a Diego Rodrigo Duque Soto, hermano de Pedro Duque Soto, quien está procesado por un supuesto desfalco al Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Además, el vehículo estaría vinculado con el diputado Nery Ramos.

El bien sujeto a extinción es una camioneta Chevrolet Tahoe, propiedad de la empresa Crown & Lion, cuyo representante legal es Diego Duque Soto.

Este jueves 3 de septiembre, fuentes judiciales informaron que el proceso de extinción comenzará el 17 de septiembre.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el 19 de agosto la captura de Pedro Duque Soto en San José Pinula y su posterior traslado al Preventivo para Varones de la zona 18 de la capital.

En esa ocasión se informó que la captura se efectuó después de que el Juzgado Segundo Penal ordenara la inmediata aprehensión, en cumplimiento de una resolución de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal que revocó las medidas sustitutivas otorgadas al procesado en el caso CHN.

Según la investigación, Duque Soto está ligado a proceso penal por los delitos de estafa propia continuada, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

Duque Soto es señalado como el presunto cabecilla de una estructura que, según la investigación, habría defraudado al CHN por aproximadamente Q20 millones.

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De acuerdo con la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la estructura habría utilizado mecanismos financieros irregulares para cometer el supuesto desfalco.

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Con información de Ángel Oliva