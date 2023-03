Desfalco en hospital de Chimaltenango: Fiscalía revela primeros indicios sobre supuesto fraude millonario por compra de equipo

El viceministro es acusado de autorizar una compra anómala por Q67.9 millones para supuestamente equipar dicho hospital nacional, inaugurado el 20 de febrero pasado. Según el portal Guatecompras, del 21 al 23 de diciembre de 2023, se hicieron 772 adquisiciones a Voltar Intermedia S.A, por los Q67.9 millones que habrían sido desfalcados.

Tanto Hernández como los dos detenidos son señalados por el MP de Asociación Ilícita y Fraude.

Raúl Figueroa, jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, señaló que solo el 30 o 35 por ciento del equipo con el que se puso a funcionar el Hospital Nacional de Chimaltenango es nuevo y el resto fue trasladado del Hospital Temporal del Parque de la Industria, donde se atendieron a miles de pacientes de coronavirus durante la pandemia.

“Lo que se tiene en la investigación es que un porcentaje no llegó como equipo nuevo, sino que se quedó como que, si era nuevo, pero la verdad era parte de lo que estaba en el Parque de la Industria. El resto, que aproximadamente es el 30 o 35 %, es el equipo nuevo y el resto es usado”, dijo Figueroa.

Figueroa señaló que todo el equipo llegó al hospital, pero que la mayoría de este solo fue trasladado de un lugar a otro y no se compró. “Por eso es que cuando se mira en el hospital si hay camas y todo, porque mucho es de lo que estaba en el Parque de la Industria”, agregó.

Según las pesquisas, Hernández habría ordenado que se hicieran las compras a Voltar Intermedia S.A, y que se le pagará los Q67 millones.

“El parte de su participación es que fue el que ordenó que se le comprara a la empresa Voltar todos los suministros y ordenó que se pagara la totalidad del dinero de Q67 millones; además, llevó a las personas que se encargaron de hacer toda la gestión para que se hiciera el negocio del 21 al 23 de diciembre del 2022”, refiere Figueroa.

Sin registro migratorio

De acuerdo con el MP, la denuncia fue planteada el 6 de marzo pasado, por lo que dos días después se ordenó el arraigo y el embargo de cuentas de Gerardo Hernández, de quien no se tiene registro migratorio de que haya salido del país, al menos de manera legal. La orden de captura se giró el lunes pasado.

“Se tiene conocimiento que no ha salido del país por la vía legal”, dijo Figueroa, quien no descarta que en algún momento se tenga que solicitar apoyo de la Policía Internacional (Interpol), aunque eso dependerá de los resultados de la audiencia de primera declaración de los dos detenidos.

“Guatemala tiene muchos puntos ciegos y puede ser que haya salido y al final será necesario pedir el apoyo de la Interpol para que lo ubiquen”, comentó Figueroa.

Otros nombres

De acuerdo con la Fiscalía, durante el avance de la investigación podrían surgir otros nombres de personas implicadas en el caso de corrupción.

“Considero que en la investigación van a salir otros nombres, pero eso lo va a determinar cómo siga la investigación”, dijo Figueroa, quien recuerda la denuncia es fundamental en ese tipo de procesos.

Carece de personal y equipo

Además de ser escenario de un caso de supuesta corrupción, el Hospital Nacional de Chimaltenango registra falta de personal y equipo médico para atender a unos 200 pacientes.

En una entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, la directora interina, Tatiana Gómez, reconoció que el centro asistencial está “sobrepasado en cuanto a personal”.

Al jueves 16 de marzo, el hospital ocupaba 200 de sus 350 camas de diferentes áreas, como emergencia y maternidad.

Según Sugeidy Lemus, jefa de enfermeras, el centro asistencial no puede recibir a más pacientes —a pesar de los espacios vacíos— debido a que funciona solo con el personal del antiguo Hospital de Chimaltenango, diseñado para tratar a unas 140 personas.

“[El nuevo hospital] excede la capacidad que tiene el personal para trabajar”, dijo Lemus.

Un empleado del área de rayos x que prefirió ocultar su identidad contó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre que el establecimiento solo cuenta con una máquina móvil para hacer radiografías.

De acuerdo con el trabajador, este aparato no tiene la capacidad para examinar la columna, el abdomen y otras partes del cuerpo, por lo que el hospital ha tenido que enviar a otros centros asistenciales a “varios” pacientes que necesitan esos servicios.

Explicó que quienes permanecen en el hospital nacional deben pagar esta atención a empresas privadas con un descuento que gestiona el nosocomio.

“Son bastantes [personas] las que lo necesitan al día. Hay veces que se atiende a unas 100 o 125”, detalló.

Édgar de León es uno de los pacientes que no pudo obtener una radiografía cuando ingresó al Hospital Nacional de Chimaltenango. Afirmó que su tratamiento fue atrasado una semana porque su familia debió tramitar el pago rebajado del servicio con otra compañía.

“Es un equipo que deberían tener y anunciaron que tendrían. […] Si lo hubieran tenido ya habría salido […] ¿Dónde habrán repartido el dinero que se perdió? ¿Quiénes lo habrán agarrado?”, cuestionó.

Las carencias de personal y equipo las confirma el cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar, el municipio donde está ubicado el centro asistencial.

El comandante Elías Socoy señaló que, desde que fue abierto, el 20 de febrero, el hospital le ha negado la atención a más de 25 personas por carecer de espacio y equipamiento.

El socorrista comentó que esas negativas por parte del hospital obligan a los bomberos a trasladar a los pacientes a otros establecimientos de Salud, lo cual genera más gasto de combustible, el deterioro de las ambulancias y el descuido de las emergencias en El Tejar. En promedio, su equipo atiende de 30 a 35 llamados cada día.

“Por estos problemas han aumentado los servicios [hacia otros municipios y departamentos]. La gente ya sabe el problema que está pasando el hospital y dice que mejor la llevemos a otro lado”, aseveró.

Tras la inauguración, el Gobierno calificó al Hospital Nacional de Chimaltenango como “el más moderno de la región centroamericana” y aseguró que “cuenta con la infraestructura y los últimos adelantos de la tecnología”. El centro asistencial fue construido con el apoyo de Taiwán.

Evita puntualizar equipo perdido

En la entrevista con Prensa Libre y Noticiero Guatevisión, la directora interina Gómez evitó revelar qué equipamiento médico aún no recibe el Hospital Nacional de Chimaltenango.

“Es un equipo complementario, no es uno vital dentro del hospital. […] Algo de lo que no depende la vida del paciente, pero que sí sirve para la atención. […] Como ahorita está en reserva eso, quisiera no tocarlo”, mencionó Gómez.