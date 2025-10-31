Destituyen a jueces de Alta Verapaz por agredir a menor y consumir alcohol en juzgados

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la destitución de dos jueces de Alta Verapaz, en atención a la recomendación de la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ), que solicitó desaforarlos por conductas indebidas en los juzgados.

Se trata de los exjueces Wálter Fabricio Rosales y José Alfredo Quiñónez.

La Junta de Disciplina del OJ recomendó, el 18 de junio pasado, que ambos juristas fueran destituidos por acciones contrarias a sus funciones y por incurrir en conductas antiéticas.

De acuerdo con los hechos señalados, Rosales permitía el ingreso de una menor de 15 años a su despacho, quien, según la abogada Sindie García, de la Inspección de Tribunales, no tenía ninguna relación laboral ni familiar con el juez. Esta situación podría suponer trata de personas y abuso de menores.

Por su parte, Quiñónez es señalado de ingerir bebidas alcohólicas y protagonizar escándalos dentro de las salas de los juzgados de Alta Verapaz.

La decisión de los magistrados también incluye la inhabilitación de los exjuzgadores para ejercer cualquier cargo dentro del OJ.

Los hechos por los cuales se sindica a los jueces datan de octubre de 2023, afirmó en junio la abogada Sindie García, quien comentó que se recibió información de la sociedad civil organizada de Alta Verapaz, en la cual se hizo conocimiento de esta situación.

