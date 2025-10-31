Destituyen a jueces de Alta Verapaz por agredir a menor y consumir alcohol en juzgados

Justicia

Destituyen a jueces de Alta Verapaz por agredir a menor y consumir alcohol en juzgados

Pleno de magistrados destituye a dos jueces de Alta Verapaz por conductas indebidas en los juzgados.

y

|

time-clock

OJ DESTITUYE A 2 JJUECES DE ALTA VERAPAZ

De izquierda a derecha los exjueces José Alfredo Quiñonez y Walter Fabricio Rosales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió la destitución de dos jueces de Alta Verapaz, en atención a la recomendación de la Junta de Disciplina del Organismo Judicial (OJ), que solicitó desaforarlos por conductas indebidas en los juzgados.

Se trata de los exjueces Wálter Fabricio Rosales y José Alfredo Quiñónez.

La Junta de Disciplina del OJ recomendó, el 18 de junio pasado, que ambos juristas fueran destituidos por acciones contrarias a sus funciones y por incurrir en conductas antiéticas.

De acuerdo con los hechos señalados, Rosales permitía el ingreso de una menor de 15 años a su despacho, quien, según la abogada Sindie García, de la Inspección de Tribunales, no tenía ninguna relación laboral ni familiar con el juez. Esta situación podría suponer trata de personas y abuso de menores.

EN ESTE MOMENTO

El caso de Alfaro fue discutido hace 15 días en el pleno de la CC. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

UE respalda fallo de la CC y advierte sobre uso político del sistema judicial

Right
El presidente del Congreso, Nery Ramos, levanta la sesión antes de que se vote la moción para incluir la elección del primer secretario. (Foto Prensa Libre: @CongresoGuate)

Disputa por elección de la Junta Directiva del Congreso escala a la CC

Right

Por su parte, Quiñónez es señalado de ingerir bebidas alcohólicas y protagonizar escándalos dentro de las salas de los juzgados de Alta Verapaz.

La decisión de los magistrados también incluye la inhabilitación de los exjuzgadores para ejercer cualquier cargo dentro del OJ.

Los hechos por los cuales se sindica a los jueces datan de octubre de 2023, afirmó en junio la abogada Sindie García, quien comentó que se recibió información de la sociedad civil organizada de Alta Verapaz, en la cual se hizo conocimiento de esta situación.

Para leer más: Colegio de Abogados denuncia al juez Fredy Orellana por resoluciones que, según afirma, violan la Constitución

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Alta Verapaz Corrupción en Guatemala Corte Suprema de Justicia Organismo Judicial 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS