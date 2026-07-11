Detienen, 14 años después, al prófugo del caso del periodista al que intentaron matar para cobrar seguros

Después de permanecer prófugo durante 14 años, Carlos "N" fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, por su presunta participación en el intento de asesinato de un periodista ocurrido en 2012 con el objetivo de cobrar millonarios seguros de vida.

Según el informe policial, la detención ocurrió el 10 de julio durante un operativo de identificación de personas y vehículos instalado en el kilómetro 86 de la ruta al Atlántico.

Al verificar sus datos en el sistema de solvencias de la PNC, los agentes establecieron que tenía una orden de captura vigente.

De acuerdo con el informe, Portillo Grazioso era requerido por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango desde el 12 de agosto de 2014 por los delitos de asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.

El capturado fue puesto a disposición del Juzgado de Paz de San Agustín Acasaguastlán para iniciar el proceso de consignación y su posterior traslado al órgano jurisdiccional que conoce el caso.

Un caso por el que ya hubo condenas

El caso se remonta al 30 de mayo de 2012, cuando un periodista fue atacado en el kilómetro 221 de la carretera que conduce de Zunil hacia las Fuentes Georginas, en Quetzaltenango.

Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el comunicador fue víctima de un plan para asesinarlo y así cobrar dos pólizas de seguro de vida, una por US$300 mil y otra por Q800 mil.

En noviembre de 2016, el Tribunal de Sentencia de Quetzaltenango condenó a José Manuel Bolaños Fortuny a 16 años y ocho meses de prisión por asesinato en grado de tentativa, mientras que Astrid María Zachrisson González recibió la misma pena por conspiración para el asesinato.

Durante el debate, el tribunal concluyó que la beneficiaria de las pólizas sería Zachrisson y que, según la investigación del MP, el crimen habría sido planificado junto con Bolaños y Portillo Grazioso, quien permaneció prófugo hasta su captura.

La víctima sobrevivió al ataque luego de recibir varios disparos y ser lanzada a un barranco. En su momento declaró que sus agresores creyeron que había muerto, pero logró ser auxiliado por un agricultor que lo puso a salvo.

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