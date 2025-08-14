Detienen a agente de la PNC señalado de agresión sexual

El Ministerio Público (MP) informó que este jueves 14 de agosto, en Petén, fue capturado un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) señalado de agresión sexual.

La institución añadió que la Agencia Fiscal de la Mujer en Petén coordinó con la Delegación Norte de la División de Asuntos Internos de la Inspectoría General de la PNC la aprehensión del agente policial Edwin C.

Según el MP, el detenido está asignado a la División de Fuerzas Especiales de Policía en el referido departamento.

La orden de captura, girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, es por el delito de agresión sexual, el cual habría cometido en octubre del 2024, afirmó la fiscalía.

Otras capturas

En otros casos, el MP reportó que la Fiscalía de Distrito de Quetzaltenango, con acompañamiento de la PNC, efectuó tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la zona 1 de Tecún Umán, San Marcos, y en la zona 1 de Quetzaltenango.

Añadió que, como resultado de las diligencias, en el primer inmueble se coordinó la aprehensión de Lázaro L. y Leonel M., a quienes se les incautó supuesta droga consistente en 57 envoltorios de marihuana, 140 de crack y 45 de otro tipo de droga; además, un teléfono celular y dinero en efectivo.

En el segundo inmueble localizaron presunta droga consistente en 849 unidades de crack, 80 de cocaína, 98 de la denominada cristal y marihuana. También se halló un teléfono celular y dinero en efectivo.

Asimismo, se coordinó la aprehensión en flagrancia de Silvia B. e Inmar R. por la posible comisión del delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

