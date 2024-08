El periodista Jose Rubén Zamora no podrá recobrar su libertad debido a otro proceso en el que es señalado por el Ministerio Público

Este 26 de agosto se celebró en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal una audiencia de revisión de medidas coercitivas del periodista Jose Rubén Zamora.

El Tribunal otorgó libertad a favor de Zamora y le brindó medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, arraigo, estar sujeto a vigilancia y firmar un libro de asistencia en el Ministerio Público cada 15 días.

Además, Zamora tiene prohibición de comunicarse con otras personas señaladas en el caso que enfrenta y deberá pagar Q15 mil para gozar de libertad.

El Tribunal reiteró el fallo a favor del periodista, quien enfrenta un proceso en el que el Ministerio Público lo señala de lavado de dinero durante su presidencia en el diario elPeriódico.

Zamora espera a que se repita el juicio luego de que una sala de Apelaciones anulara el proceso en el que fue sentenciado.

A pesar de haber sido beneficiado con la medida, Zamora no podrá gozar de libertad aún, debido a que enfrenta otro proceso en el que es señalado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Espera resolución de segundo caso

Zamora indicó que se siente “satisfecho” por el fallo, aunque le queda por resolver el segundo caso que lo mantiene en prisión.

“Es complicado porque el caso aún no está en juicio, está en una etapa de primera audiencia, falta llegar a etapa intermedia, ni me han ligado a proceso. Me perjudica”, indicó.

“Estoy tranquilo, no estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Tengo mis libros, mis lecturas. Me interesa que le pongan fecha al otro caso”, aseveró Zamora.

Señaló que las postergaciones que se han dado son por el segundo caso, donde es señalado de irregularidades al firmar documentos para salir del país.