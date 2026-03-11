Dos años de prisión para el exviceministro Carlos García Rubio por la muerte de Hanzel Szarata

El juez Manolo López, a cargo del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal, concluyó el debate contra el exviceministro de Gobernación Carlos García Rubio y lo condenó a dos años de prisión conmutables a razón de Q30 diarios por el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Esto por el caso de la muerte de Hanzel Szarata en el 2025.

Aunque el Ministerio Público había pedido una condena de 20 años de prisión por homicidio, el juez modificó la calificación jurídica y cambió el delito.

Previo a la sentencia, Sandra Valdez, madre de Hanzel Szarata, pidió justicia por la muerte de su hijo. Las declaraciones las dio en la última palabra del debate.

Externó la dura situación que ha vivido la familia tras la muerte de su hijo, a quien calificó como profesional y con muchos planes de vida.

“Yo quiero justicia para mi hijo, que no sea un expediente más”, reiteró.

Mientras tanto, Carlos García Rubio, en su última palabra, indicó: “Yo no maté a mi amigo, señor juez”.

Afirmó que ninguna de las supuestas pruebas demostró que él le haya quitado la vida a la víctima.

La madrugada del 5 de abril del 2025 comenzó como muchas otras: con tragos, música y amigos reunidos en una zona exclusiva de la Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, pocas horas después, una bala terminó con la vida del extrabajador del Congreso Hanzel Szarata, y este miércoles el juez dictó sentencia en el caso.

