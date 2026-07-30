Dos capturados en Suchitepéquez por presunta distribución de sustancias ilícitas a jóvenes estudiantes

En un allanamiento efectuado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ministerio Público, fueron capturados dos presuntos distribuidores de droga en un inmueble de la zona 3 de Río Bravo, Suchitepéquez.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este jueves 30 de julio que los capturados fueron identificados como Roberto “N”, de 44 años, y Keila “N”, de 39.

Añadió que durante la diligencia les incautaron 35 “colmillos” con la droga conocida como “cristal” y cuatro bolsas que contenían piedras de crack.

“Los detenidos presuntamente se dedican a distribuir estas sustancias ilícitas a jóvenes que estudian en diferentes centros educativos, así como en establecimientos donde se expenden y consumen bebidas alcohólicas”, según la PNC.

El informe policial agregó que, al verificar la identidad de Keila “N” en las bases de datos de la PNC, se estableció que registra una orden de captura por el delito de tenencia o portación de armas de fuego con número de registro alterado, borrado o no legalmente marcado por la Dirección General de Control de Armas y Municiones.

Otras capturas

En otros casos, la PNC informó que, como resultado de un allanamiento efectuado en la zona 1 de San Marcos, fue capturada Dagny “N”, de 36 años. En el inmueble localizaron un envoltorio de marihuana, una bolsa con marihuana, 10 recipientes plásticos con posible cocaína, 23 envoltorios de crack, una pesa electrónica, dinero y teléfonos celulares. Las evidencias fueron embaladas para las investigaciones correspondientes, aseguró la PNC.

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En otro operativo, investigadores capturaron en la aldea Cerro Colorado, Jutiapa, a Edvib “N”, de 38 años, a quien le incautaron cuatro “colmillos” con cocaína.

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