Dos mujeres mueren y otra resulta herida en ataque armado en Escuintla

Dos mujeres murieron y una más resultó gravemente herida este sábado 31 de octubre en un incidente armado ocurrido en Escuintla, según reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El hecho ocurrió en una vivienda de la aldea Cuyuta, Masagua, Escuintla. Según el reporte de los socorristas, al llegar al lugar encontraron a tres mujeres con heridas provocadas por arma de fuego.

Al realizar las evaluaciones correspondientes a las víctimas, los paramédicos constataron que dos de ellas ya habían fallecido, mientras que otra fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional de Escuintla, donde es atendida por los médicos de turno.

Según se indicó, se avisó a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP) para las diligencias respectivas y establecer la identidad de las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas.

Por su parte, la PNC indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes con el Ministerio Público para determinar las causas del ataque contra las tres mujeres, así como para identificar al autor o los autores del hecho.

Otros hechos ocurridos este sábado

Los Bomberos Voluntarios también reportaron que en el kilómetro 10.5, en la aldea La Laguneta, en la ruta hacia San Pedro Ayampuc, falleció un hombre.

Según se indicó, la víctima, de unos 20 años, fue atropellada y falleció a consecuencia del politraumatismo general ocasionado por los golpes. El hombre no fue identificado, ya que carecía de documentos de identificación.

Los Bomberos Voluntarios también reportaron que, durante la tarde de este sábado, en la colonia Hamburgo, zona 8 de Mixco, ocurrió otro incidente armado en el que falleció un hombre.

Paramédicos de la compañía número 100 de la institución fueron destacados al lugar, donde realizaron las evaluaciones correspondientes a la víctima y constataron que ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, de unos 35 años.

En el lugar ya se encuentran los fiscales del Ministerio Público, quienes recolectan evidencias para establecer las causas del ataque e identificar a los responsables.

Motorista fallece en zona 16

Por aparte, los Bomberos Municipales también reportan que, durante la tarde de este 31 de octubre, falleció un hombre de aproximadamente 27 años en el bulevar La Montaña en el ingreso de la colonia Campo Seco en la zona 16 capitalina.

Al llegar al lugar los paramédicos procedieron a evaluar a la víctima a quién aplicaron técnicas de reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, se constató que ya había fallecido por politraumatismo general.

A un costado de la victima quedó una motocicleta color negro, por lo que se presume que fue atropellado por algún conductor que se habría dado a la fuga. Se dio aviso a las autoridades de la Policía Nacional Civil y al Ministerio Publico para las diligencias correspondientes.