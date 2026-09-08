EE. UU. revela nuevos detalles contra “el Tuerto”, señalado de narcotráfico y quien obtuvo contratos por Q217 millones con Guatemala

El Gobierno de Estados Unidos pidió a un juez que el guatemalteco Cristhian Estuardo Vaides Fión, conocido como el Tuerto, permanezca detenido en una cárcel de ese país sin derecho a fianza, al considerar que existe un serio riesgo de que huya y que ninguna condición de libertad garantizaría su comparecencia ante la justicia ni la seguridad de la comunidad.

La petición consta en una moción presentada el 29 de junio del 2026 ante la Corte del Distrito Este de Texas, donde se tramita el proceso penal contra Vaides Fión. EE. UU. lo acusa de coordinar el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia, que posteriormente pasaban por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México antes de llegar a Estados Unidos.

Vaides Fión fue contratista del Estado de Guatemala durante más de una década. Según el portal de Guatecompras, entre el 2012 y el 2025 la Constructora HV obtuvo 80 contratos con instituciones públicas y municipalidades por Q217 millones. Entre las obras adjudicadas figura el Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz. El Ministerio de Cultura y Deportes adjudicó el proyecto en junio del 2022 por Q25 millones 700 mil, pero al concluir la obra el costo ascendió a Q28 millones 778 mil 493.20.

El parque fue inaugurado el 4 de abril del 2025, el mismo día en que Vaides Fión fue capturado en Colombia. Posteriormente, una auditoría de la Contraloría General de Cuentas detectó deficiencias en la obra y derivó en denuncias contra funcionarios y contra Vaides Fión, como propietario de la empresa constructora.

Siete colaboradores de la Fiscalía de EE. UU.

En el documento, la Fiscalía estadounidense marcó entre los fundamentos para solicitar la detención de el Tuerto, “un delito para el cual la pena máxima es cadena perpetua o muerte” y “un delito para el cual se establece una pena máxima de prisión de 10 años o más”.

Un segundo documento judicial, fechado el 10 de agosto del 2026, aporta nuevos detalles sobre las pruebas que la Fiscalía estadounidense asegura tener en el proceso contra Vaides Fión.

La información aparece en una resolución de 18 páginas en la que el tribunal rechazó una petición de la defensa para obligar a la Fiscalía a entregar material y, al mismo tiempo, concedió la solicitud para establecer una orden de protección sobre información considerada sensible.

Según el documento, la Fiscalía informó al tribunal que “hasta la fecha, el material probatorio en posesión de la Fiscalía de Estados Unidos consiste en informes de entrevistas de ofrecimiento realizadas a siete testigos colaboradores".

Le podría interesar: De proveedor del Estado a tener orden de extradición: los contratos del presunto narco "Miguelón" en la Municipalidad de Ixcán

La Fiscalía explicó que considera altamente sensible ese material, por lo que ocultó los nombres de los colaboradores en los informes que puso a disposición del abogado de Vaides Fión para que los revisara en las oficinas gubernamentales.

“Debido a que el material es altamente sensible, Estados Unidos ha ocultado los nombres de los colaboradores en cada uno de los informes y ha puesto esos informes a disposición del abogado defensor para su revisión en la Fiscalía de Estados Unidos. Como alternativa, Estados Unidos ha ofrecido proporcionar al abogado defensor una copia digital de los informes bajo una orden de protección”, señala el documento.

Fiscalía teme por seguridad de colaboradores

La Fiscalía estadounidense explicó que el caso contra el Tuerto se centra en organizaciones internacionales de narcotráfico que operan en América del Sur y Centroamérica.

“Las pruebas contra el acusado, Cristhian Vaides Fion, consisten en información proporcionada por múltiples colaboradores mediante entrevistas de ofrecimiento. El Gobierno considera que los informes de esas entrevistas son altamente sensibles”, expuso la Fiscalía.

Defensa cuestiona las pruebas

La defensa de Vaides Fión se opuso a las restricciones y pidió al tribunal que obligara a la Fiscalía a entregar los documentos con los nombres de los testigos y sin restricciones. El abogado indicó que no existía fundamento legal para esa medida.

La defensa cuestionó las pruebas de la Fiscalía y a las personas que habrían proporcionado información contra Vaides Fión.

“El Gobierno solo tiene rumores de lo que informantes no verificados les están diciendo para tratar de mitigar sus propias irregularidades como prueba contra el señor Vaides”, señaló la defensa.

Defensa señala que existen más documentos

El abogado también sostuvo que la Fiscalía tendría en su poder otros documentos que no habían sido entregados.

Entre estos mencionó una supuesta declaración de Vaides Fión tomada en Colombia, donde fue detenido y posteriormente trasladado a EE. UU. por tener una orden de extradición en su contra.

“Una declaración de Vaides que evidentemente fue tomada en La Picota alrededor de marzo del 2025 sin la presencia del actual abogado”, señaló el defensor.

Además, alega que existe al menos una entrevista de ofrecimiento de Hertha Fracelia Garcia Girón, a quien la defensa identifica como esposa de Vaides Fión y acusada en otro proceso.

La defensa sostuvo que había solicitado esas declaraciones, pero que el Gobierno se negó a proporcionarlas y únicamente ha ofrecido permitir que el abogado revise declaraciones con información oculta en la oficina.

Tribunal avala protección

El tribunal rechazó la petición de Vaides Fión para obligar a la Fiscalía a entregar el material en los términos planteados por su abogado y concedió la orden de protección solicitada por el Gobierno.

El juez sostuvo que la protección de los testigos y sus familias constituye una razón válida para restringir la divulgación de determinada información.

El tribunal también destacó que la Fiscalía no había impedido que la defensa conociera el material, sino que había establecido opciones para revisarlo con restricciones destinadas a proteger las identidades de los colaboradores.

El Tuerto, capturado en Colombia

Vaides Fión fue capturado el 4 de abril del 2025 en Antioquia, Colombia, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Panamá.

La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia y la Interpol informaron entonces que era requerido por Estados Unidos por señalamientos relacionados con el tráfico de cocaína.

Las autoridades colombianas afirmaron que “El Tuerto” coordinaba el traslado de cargamentos de cocaína desde Colombia, que posteriormente pasaban por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México antes de llegar a Estados Unidos.

Según las autoridades colombianas, los cargamentos eran transportados mediante lanchas rápidas, sumergibles, barcos pesqueros y cargueros.