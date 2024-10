EE. UU. se pronuncia por arresto domiciliario a favor del periodista Jose Rubén Zamora

Estados Unidos respaldó la decisión del juez Érick García de otorgar las medidas sustitutivas a favor del periodista Jose Rubén Zamora.

Por medio de su cuenta de X, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, publicó: “Nos sumamos a los guatemaltecos en la celebración de la concesión del arresto domiciliario a Jose Rubén Zamora tras más de 800 días de justicia demorada. Estados Unidos seguirá abogando en todo el continente americano por la libertad de prensa, la libertad de expresión, la transparencia y un poder judicial independiente”.

Además, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York en conjunto con el Vance Center for International Justice emitió un comunicado en el que se refiere a la liberación de Zamora; además, hizo un llamado a las autoridades del país para garantizar los derechos de los actores anticorrupción.

Las organizaciones explicaron que el viernes 18 de octubre el juez Érick García Alvarado dictaminó que el tiempo de prisión de Zamora había excedido los límites establecidos por la ley y que su liberación era necesaria “por razones de derechos humanos”.

Agregaron que está bajo arresto domiciliario y debe presentarse ante las autoridades cada ocho días y no puede salir del país sin autorización judicial.

Asimismo, detallaron que el fundador y exdirector de elPeriódico se encontraba detenido desde julio de 2022 por presuntos delitos financieros.

“En junio de 2023, fue condenado a seis años de prisión y una multa por presunto lavado de dinero. Un tribunal de apelaciones revocó posteriormente esa sentencia y devolvió el caso para un nuevo juicio, pero Zamora permaneció en prisión preventiva acusado de un segundo caso relacionado con obstrucción a la justicia”, indicaron las entidades.

“El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York acoge con satisfacción la orden judicial que pone en libertad al periodista Jose Rubén Zamora bajo arresto domiciliario”, afirmó el presidente de la entidad, Muhammad U. Faridi.

