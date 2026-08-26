Ejército entra a la cárcel de Pavón con excavadora: requisan a los reos y destruyen estructuras ilegales

El Ministerio de Defensa Nacional informa que elementos de la Policía Militar llevan a cabo este 26 de agosto una requisa en la cárcel de Pavón, en Fraijanes.

Agentes de la Policía Militar ingresan en la prisión con escudos, chalecos y cascos.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército traslada una excavadora para destruir estructuras construidas de manera ilegal en cada patio.

A su vez, los privados de libertad son inspeccionados y se les ordena quitarse las playeras y los zapatos. Los agentes a cargo de esta acción utilizan guantes.

Las fuerzas armadas efectúan la requisa para localizar ilícitos, destruir estructuras, reforzar los protocolos de seguridad y prevenir hechos que pongan en riesgo a las comunidades aledañas a la cárcel.

Otras requisas

El 17 de agosto, el Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, decomisó en el sector 1 del centro preventivo El Boquerón, en Santa Rosa, 12 bocinas, 64 objetos punzocortantes, 280 cajetillas de cigarros, 264 encendedores y 200 unidades de fuegos pirotécnicos.

También se hallaron 17 tarjetas para chip, 14 cables de electricidad, una cámara de seguridad, 47 frascos de aguardiente, 10 pipas para inhalar marihuana, un vaporizador, dos bolsas con presunta cocaína y cinco bolsas con presunta marihuana.

Dos días antes, el 15 de agosto, las fuerzas armadas incautaron, en el preventivo para varones de la zona 18, 20 bolsas con cocaína, 16 bolsas con marihuana, seis bocinas, cuatro reproductores de DVD, botellas de licor, dos litros de veneno y un cuarto de thinner.

El 14 de agosto se efectuó un operativo en el sector de la Mara Salvatrucha en la cárcel Pavoncito, donde se localizó una cámara dual de alta definición 4K, 23 paquetes de posible marihuana, cinco pastillas de posible metanfetamina, cuatro frascos con posible cocaína y un bulto de fuegos pirotécnicos.

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