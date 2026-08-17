Justicia
Requisa en cárcel El Boquerón: hallan cámara de seguridad, presunta droga y 47 frascos de aguardiente
Presunta droga, aguardiente, una cámara de seguridad y 64 objetos punzocortantes figuran entre los hallazgos de la requisa efectuada en el sector 1 de El Boquerón.
El Ejército de Guatemala, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, concluye la requisa en el sector 1 del centro de detención preventiva El Boquerón, en Santa Rosa.
Las fuerzas armadas señalan que el operativo se desarrolla para fortalecer el control y la seguridad de las cárceles.
Como resultado, las autoridades decomisan 12 bocinas, 64 objetos punzocortantes, 280 cajetillas de cigarros, 264 encendedores, 200 unidades de fuegos pirotécnicos y un DVD.
También se incautan 17 tarjetas para chip, 14 cables de electricidad, una cámara de seguridad, dos máquinas para tatuar, un par de audífonos inalámbricos, una memoria micro-SD y dos dispositivos de almacenamiento portátil.
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El Ejército confisca 47 frascos de aguardiente, siete latas de cerveza, una cantimplora de licor, 27 frascos de chocolate con licor, siete frascos para moler droga, 6,450 envoltorios para droga, 10 pipas para inhalar marihuana, un vaporizador, una máquina para hacer cigarros de marihuana, dos bolsas de presunta cocaína, un recipiente plástico con presunta cocaína, cinco bolsas con presunta marihuana, un puro de marihuana y tres frascos de presunta marihuana.
El operativo finaliza casi 24 horas después de que el Ejército informó del desarrollo de la requisa.
Otros operativos
El 15 de agosto, el Ejército también informó que decomisó 112 objetos punzocortantes, 20 bolsas con presunta cocaína, 27 envoltorios con posible crack, 16 bolsas con posible marihuana, tres teléfonos celulares y 68 cables USB tras un operativo en el centro preventivo para varones de la zona 18.
Asimismo, se incautaron seis bocinas, cuatro reproductores de DVD, botellas de licor, dos litros de veneno, un cuarto de galón de thinner y cuatro cajetillas de cigarros.
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En la prisión Fraijanes 2 se decomisaron 134 objetos punzocortantes, tres teléfonos celulares, 12 cargadores para teléfonos, 42 tarjetas de saldo, 91 envoltorios de posible cocaína, 20 bolsas con posible cocaína, 23 pastillas de posible metanfetamina, cinco televisores, dos microondas, un aire acondicionado, una consola de videojuegos, dos ventiladores, un tragamonedas y ocho bocinas.
El Ejército guatemalteco reitera que los operativos se efectúan con el objetivo de desarticular redes de extorsión, así como hallar objetos ilícitos y controlar por completo los centros penitenciarios.