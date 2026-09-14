Grupo armado huye tras ser sorprendido por el Ejército y abandona armas y municiones en Huehuetenango

Cerca de la frontera entre Guatemala y México, unidades del Ejército hallaron un lote de armamento y municiones en una zona boscosa del municipio de La Democracia, Huehuetenango.

De acuerdo con información oficial, el grupo armado fue sorprendido por patrullas militares que efectuaban operativos de seguridad. Dicha agrupación presuntamente provee armamento a redes de tráfico de armas transfronterizas vinculadas al narcotráfico.

El grupo huyó hacia territorio mexicano al percatarse de la presencia de las tropas del Ejército y abandonó el armamento y las municiones. De esta forma, evitó una confrontación directa con las autoridades. El equipo se encontraba dentro de costales rojos que contenían armas de fuego de grueso calibre y abundantes municiones.

El armamento fue custodiado y puesto a disposición del Ministerio Público y autoridades policiales para iniciar las investigaciones y trámites correspondientes.

Días atrás, el 12 de septiembre, un guatemalteco señalado como presunto cabecilla de una red de tráfico ilícito de armas fue capturado en Chiapas, México. Las autoridades mexicanas localizaron a Gregorio “N” y verificaron que contaba con una orden de aprehensión por diversos señalamientos. El presunto cabecilla fue entregado a las autoridades guatemaltecas y sometido al proceso penal correspondiente.

El Ministerio de Gobernación señaló que la organización tiene presencia delictiva en Huehuetenango y señaló a Gregorio “N” como presunto proveedor de armas de fuego para redes de tráfico transnacionales.

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