El abogado Francisco Gallardo es beneficiado con falta de mérito en el caso Odebrecht

El abogado Francisco Gallardo fue beneficiado con falta de mérito este jueves 11 de septiembre, durante una audiencia por el caso Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos.

Gallardo tenía una orden de captura en su contra por dicho caso. Se presentó ante el juez Mario Hichos, a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.

Afirmó que se le sindicaba de cuatro delitos, pero no especificó cuáles, debido a la reserva del expediente.

El abogado era señalado por los delitos de asociación ilícita, colusión, obstrucción de justicia y tráfico de influencias, según la resolución emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, el pasado 30 de mayo.

De acuerdo con la información obtenida, el juez Mario Hichos dictó la falta de mérito porque el Ministerio Público se negó a imputar los delitos, al no haber solicitado la orden de aprehensión.

La Fundación Contra el Terrorismo, querellante en el proceso, y la Procuraduría General de la Nación también se inhibieron de continuar con el caso contra Gallardo. Por tal razón, el juez dictó falta de mérito.

El 4 de junio recién pasado, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ordenó la reserva total del caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad, una de las fases del caso Odebrecht. Además, declaró en rebeldía a 26 personas sospechosas.

El 3 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, se refirió al caso.

“La fase actual de la investigación ha revelado un patrón sistemático de actuación ilegal por parte de exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público durante la anterior administración”, indicó la fiscalía en esa ocasión.

Para leer más: Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht

Agregó que, según lo expuesto, exfuncionarios habrían archivado, eliminado o incluso negociado expedientes vinculados a figuras clave del caso Odebrecht.

El caso Odebrecht es una de las investigaciones de corrupción de mayor impacto en América Latina, y alcanza a políticos y funcionarios públicos de 12 países, entre ellos Guatemala. Directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, S. A., habrían pagado sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones para la construcción de carreteras.

