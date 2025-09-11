El abogado Francisco Gallardo es beneficiado con falta de mérito en el caso Odebrecht

Justicia

El abogado Francisco Gallardo es beneficiado con falta de mérito en el caso Odebrecht

Juez dicta falta de mérito a Francisco Gallardo en caso Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos.

y

|

Francisco Gallardo es beneficiado con falta de mérito en el caso Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos.. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

El abogado Francisco Gallardo fue beneficiado con falta de mérito este jueves 11 de septiembre, durante una audiencia por el caso Odebrecht: Acuerdos Fraudulentos.

Gallardo tenía una orden de captura en su contra por dicho caso. Se presentó ante el juez Mario Hichos, a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal.

Afirmó que se le sindicaba de cuatro delitos, pero no especificó cuáles, debido a la reserva del expediente.

El abogado era señalado por los delitos de asociación ilícita, colusión, obstrucción de justicia y tráfico de influencias, según la resolución emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, el pasado 30 de mayo.

EN ESTE MOMENTO

Composición de dos imágenes del Corredor Verde mostrando a la izquierda el talud reforzado en Mixco y a la derecha la simulación digital de la carretera

Corredor Verde: video de simulación muestra carriles, conexiones y el diseño final de la vía

Personal del Hospital Nacional de San Marcos refuerza el control de acceso tras la detección de un caso de tos ferina. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Hospital de San Marcos activa cordón sanitario tras detectar caso de tos ferina en un trabajador

De acuerdo con la información obtenida, el juez Mario Hichos dictó la falta de mérito porque el Ministerio Público se negó a imputar los delitos, al no haber solicitado la orden de aprehensión.

La Fundación Contra el Terrorismo, querellante en el proceso, y la Procuraduría General de la Nación también se inhibieron de continuar con el caso contra Gallardo. Por tal razón, el juez dictó falta de mérito.

El 4 de junio recién pasado, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones ordenó la reserva total del caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad, una de las fases del caso Odebrecht. Además, declaró en rebeldía a 26 personas sospechosas.

El 3 de junio, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, se refirió al caso.

LECTURAS RELACIONADAS

Alejandro Sinibaldi

Caso Odebrecht: Juicio contra Alejandro Sinibaldi todavía depende de la voluntad de la CC

Consuelo Porras, fiscal general del MP, respondió en X al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante todo lo ocurrido con la orden de captura en contra de Iván Velásquez y Luz Camargo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/Esbin García)

Consuelo Porras responde a Gustavo Petro en X tras decisión del mandatario de prohibirle el ingreso a Colombia

“La fase actual de la investigación ha revelado un patrón sistemático de actuación ilegal por parte de exfuncionarios de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y del Ministerio Público durante la anterior administración”, indicó la fiscalía en esa ocasión.

Para leer más: Condenan a expresidente Humala a 15 años de prisión en Perú por caso Odebrecht

Agregó que, según lo expuesto, exfuncionarios habrían archivado, eliminado o incluso negociado expedientes vinculados a figuras clave del caso Odebrecht.

El caso Odebrecht es una de las investigaciones de corrupción de mayor impacto en América Latina, y alcanza a políticos y funcionarios públicos de 12 países, entre ellos Guatemala. Directivos de la empresa constructora brasileña Norberto Odebrecht, S. A., habrían pagado sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones para la construcción de carreteras.

Abogado Francisco Gallardo

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Caso Odebrecht Feci Ministerio Público 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS